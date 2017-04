Stávka autobusů se nakonec nekonala, nevyjel pouze jediný spoj

Ústecký kraj – Řidiči linkových autobusů v Ústeckém kraji ve čtvrtek ráno vyjeli na své trasy. Cestující se dostali do zaměstnání a škol na Ústecku i ve Šluknovském výběžku. Jezdily všechny linky společnosti BusLine, která zajišťuje přes polovinu dopravní obslužnosti v regionu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Podle krajského úřadu nevyjel pouze jediný spoj firmy Autobusy Karlovy Vary na Šluknovsku, všechny další linky v kraji ano.

Karlovarský dopravce zajišťuje ve výběžku dvacet spojů. Až na výjimku všechny spoje vyjely.



„Myslím, že stávka byla namířena špatným směrem, my jsme nařízení vlády splnili," řekl dnes ředitel firmy Zdeněk Suchan. Jakub Jeřábek z oddělení dopravy krajského úřadu řekl, že pouze spoj z Lobendavy přes Šluknov do Varnsdorfu nevyjel. V celém Ústeckém kraji tak stávkoval jediný řidič.



V České Kamenici na Děčínsku se potkávaly autobusy několika dopravců. Během hodiny se vystřídaly na zastávce Pražská spoje provozovatelů ČSAD Česká Lípa, Autobusy Karlovy Vary a BusLine. Žádný spoj nevynechal.

Z garáží společnosti BusLine ve čtvrti Předlice v Ústí nad Labem ráno vyjely všechny spoje. „Ve všech oblastech Ústeckého kraje vyjeli všichni naši řidiči tak, jak měli," řekl ředitel podniku Radek Chobot.



Ústecký kraj jednal do poslední chvíle před ohlášenou stávkou s dopravci. „Jsem velice rád, že všichni se dostali tam, kam potřebovali," řekl hejtman Oldřich Bubeníček.



Linkové autobusy v Ústeckém kraji denně vypraví 55 000 cestujících. Ústecký kraj se dohodl s dopravci, že jim přidá na zvýšení mezd řidičů. Na každou smlouvu dá samospráva 5,7 milionu korun, celkem tak vyplatí čtyřem dopravcům 85 milionů korun.

Dlouhodobé smlouvy s dopravci má samospráva až do roku 2024. Peníze slíbené krajem však nevystačí na pokrytí vyšších nákladů na mzdy na celou dobu.



„Je otázka dalších jednání, zda ty společnosti smlouvu ukončí dříve," uvedl Bubeníček.

Vláda ve středu vyhradila 420 milionů korun z rozpočtové rezervy na pomoc krajům kvůli zvýšení mezd řidičů linkových autobusů. Podle prvních odhadů by Ústecký kraj z celkové částky mohl dostat zhruba 30 milionů korun.



„Je to pouze částečná kompenzace nákladů, ale každá koruna dobrá," poznamenal ústecký hejtman.



Vedení Ústeckého kraje připravuje zřízení krajského dopravce. Záměr předloží tento měsíc zastupitelům. Oslovovat už samospráva začala řidiče, kteří jezdí pod Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje.



„Nabídli jsme našim šoférům, že by si mohli rozšířit oprávnění na skupinu D, která by jim umožňovala jezdit autobusem. První informace byla o sedmdesáti řidičích, kteří by měli zájem. Náklady by hradila ze svého rozpočtu správa a údržba silnic," uzavřel hejtman kraje Oldřich Bubeníček.