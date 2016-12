Sirény v Děčíně budou umět také mluvit

Děčín – Radnice v Děčíně by ráda v příštím roce umístila nový výstražný systém, především v místech ohrožených povodněmi.

Ilustrační fotoFoto: hasici.koberice.cz

Kromě klasických zvukových signálů by měl umět předávat také informace pomocí řeči.

Doposud se v Děčíně při každém poplachu, případně první středu v měsíci, ozývá Děčínem pouze houkání sirén. Pokud by byl instalován nový systém, mohly by sirény zároveň říct, proč houkají. Upozornit tak například, že se jedná pouze o zkoušku, případně o požární či jiný poplach.

Radnice si od nového systému výstrahy slibuje především rychlejší a přesnější přenos informací.

„Pokryta budou zejména místa ohrožená povodní, místa s velkou koncentrací osob, případně místa s jiným významným rizikem. Podstata je ta, že by se na výše uvedených místech vyměnily staré sirény, které umějí vydávat pouze akustický signál, za sirény, které umějí přenést mluvené slovo. Ty by se dále doplnily hlásiči, tedy reproduktory umístěnými na sloupech veřejného osvětlení," říká mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Výměna varovného systému by měla vyjít na přibližně osm milionů korun. Děčín chce nejpozději v prvním lednovém týdnu podat žádost o dotaci. Pokud bude úspěšný, měla by dotace pokrýt až 70 procent všech nákladů. Na samotnou instalaci nového systému by pak došlo v roce 2018.

„Klasické rotační sirény mají nevýhodu v tom, že mohou například při mrznoucí mlze zamrzat. Navíc dnes není rozlišen podle způsobu signálu druh ohrožení, sirény pouze varují. A lidé nevědí před čím, pokud není v obci rozhlas, případně moderní elektronické sirény schopné přenášet i řeč," říká velitel varnsdorfských dobrovolných hasičů Jiří Sucharda.

Další nevýhodou klasických sirén je také jejich váha a spotřeba elektřiny.

V Děčíně by měl být nový systém bezdrátový a v případě výpadku elektřiny by měl vydržet fungovat tři dny.

"Vysílače by měly být na Chlumu, v Dolním Žlebu a na Sokolím Vrchu. Nyní máme hlásiče v Boleticích, na Staroměstském nábřeží, u Parolodi, v Loubí, u Tesca, na zimním stadionu a Aquaparku a v dalších lokalitách s významnými riziky," doplňuje Markéta Lakomá.

Díky novému systému by tak výrazně přibylo lokalit, kde by bylo možné informovat lidi o možném ohrožení poměrně rychle. Například v případě požáru, při kterém by se do ovzduší uvolnily jedovaté látky.