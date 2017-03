Rumburské porodnici hrozí na konci března zavření. Nejsou lékaři

Rumburk – Situace v rumburské porodnici dospěla do kritického stavu. Podle informací Deníku se totiž na konci března zavře porodnické a novorozenecké oddělení. Důvod? Nedostatek lékařů.

Lužická nemocnice v Rumburku.Foto: Martin Motl

Vedení nemocnice se proto neustále snaží sehnat nové lékaře a doufá, že k přerušení provozu nedojde. A pokud ano, tak jen na krátkou dobu.

„Poslední příjmy rodiček budou dne 28. 3. 2017, do konce měsíce budou maminky postupně propouštěny do domácí péče," uvedl zdroj obeznámený se současnou situací v nemocnici s tím, že také není jasné, jak to bude s gynekologickým oddělením nemocnice.

Na konci března skončí v Lužické nemocnici porodník a nového se nedaří nemocnici zatím sehnat. A to i přesto, že lékařům nabízejí nadstandardní platové podmínky.

„Sháníme lékaře, kde se dá. Ale zatím neúspěšně," říká ředitel Lužické nemocnice Petr Dubravec s tím, že případné uzavření porodnice nemocnice ještě neprojednala ani s pojišťovnami, ani se záchrannou službou.

Té se uzavření porodnice dost zásadně dotýká. Pokud se vedení nemocnice porodníka včas sehnat nepodaří, hrozí totiž nastávajícím maminkám mnohonásobně delší cestování do porodnice. Z některých míst Šluknovského výběžku to může být do porodnice v Děčíně nebo České Lípě i šedesát kilometrů. Tedy přibližně tolik, kolik je to z Děčína do Mostu nebo do Mělníka.

„Vedení nemocnice držíme palce, aby se mu podařilo sehnat co nejdříve náhradu tak, aby pokud k uzavření dojde, to bylo na co nejkratší dobu," doufá místostarosta Rumburka Alois Kittl.

Nedostatek porodníků přitom trápí hodně nemocnic. Řada lékařů se věnuje raději jen běžné gynekologii než porodnictví, které je na psychiku náročnější.

„Oficiální informace o chodu porodnice a gynekologického oddělení zveřejníme příští týden po skončení všech jednání," dodává Dubravec.

Pro Rumburk je to obzvlášť nepříjemná situace ve chvíli, kdy chce naplno rozjet jednání o vstupu strategického partnera do Lužické nemocnice. Přitom právě porodnice byla jedním z oddělení, které by pod křídly krajských špitálů mohlo omezit svou činnost. Tuto možnost zmínil přibližně před měsícem v médiích náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna. Později svá vyjádření ale mírnil.

Právě zachování rozsahu zdravotnické péče je jednou z podmínek Rumburka, který nemocnici vlastní, při vyjednávání o vstupu strategického partnera do největšího zdravotnického zařízení ve Šluknovském výběžku.

Nemocnice v Rumburku zajišťuje zdravotní péči pro přibližně 50 tisíc lidí ze Šluknovska.

