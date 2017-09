Rumburská Loreta chátrala, po opravách zase láká turisty

Rumburk - Do nejvýznamnější sakrální památky Šluknovska letos zavítalo přes 10 tisíc lidí.

Loreta v Rumburku. Vstupní budova pochází z poloviny 18. století.Foto: Jiří Stejskal

Dunící kamiony, popraskané stěny, protékajícím deštěm smyté vnitřní malby. Tak ještě před 25 lety vypadala Loreta v Rumburku, která letos slaví 310 let od svého vzniku. Dnes je i zásluhou nákladné a náročné rekonstrukce nejnavštěvovanější památkou Šluknovska.



Loretánská kaple v Rumburku je součástí areálu kapucínského kláštera, který v roce 1950 zrušil komunistický režim. Od té doby se o areál nikdo nestaral, což se podepsalo na jeho stavu.



„Ambit, tedy chodba obklopující loretu, byla ve skutečně zoufalém stavu. Prakticky od roku 1950 tam zatékalo, otřesy od kamionové dopravy způsobily statické narušení ambitu,“ popisuje projektová manažerka rumburské farnosti Klára Mágrová podobu klášterního areálu na začátku 90. let.

Nutné bylo mimo jiné vyměnit všechny střechy, nechat opravit statiku, fasády. A především výmalby. „Hodně náročné bylo restaurování malířské výzdoby v ambitu,“ líčí Mágrová. To skončilo letos po pěti letech.

Letošní práce zahrnovaly čištění a tmelení defektů, retuše a restaurování dekorativní výmalby. Na klenbu, strop a stěny se vrátily geometricky ztvárněné rostlinné motivy se zlacenými detaily, sloupy opět zdobí imitace mramoru. Restaurátorské práce nijak neomezily návštěvnický provoz.



Výrazně větší štěstí měla samotná kaple. Ta prošla na konci 80. let rekonstrukcí, kdy došlo na restaurování soch i malířské výzdoby.



„Ale je to už třicet let, takže budeme muset začít s opravami i v kapli,“ říká Mágrová s tím, že doposud stály opravy od roku 1996 téměř 30 milionů korun.



„Byla jsem tady před lety. Bylo to tehdy omšelé a šedivé. Nyní to hodně prokouklo,“ řekla průvodcům návštěvnice z Brna. Do Rumburka do Lorety přijíždějí lidé nejen z celé České republiky, ale prakticky z celého světa. Letos jich dorazilo více než 10 tisíc, což je návštěvnický rekord.