Rumburk si vezme šedesátimilionový úvěr

Rumburk – Šedesátimilionový úvěr si letos vezme od banky Rumburk. Peníze bude čerpat dva roky, splácet pak bude až do roku 2026. Letos by měl utratit z půjčky 25 milionů, zbývající peníze příští rok.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vít Šimánek

„Letos dokončíme za třináct milionů rekonstrukci letního stadionu, dalších dvanáct milionů bude stát výstražný protipovodňový systém," říká rumburský místostarosta Alois Kittl.



Příští rok chce Rumburk poměrně velké peníze investovat do revitalizace sídliště Podhájí nebo do vybudování domu s pečovatelskou službou. Ten vznikne přestavbou bývalého internátu zdravotnické školy. Čtyři a půl milionu pak spolkne vykoupení části průmyslové zóny.

Přijetí úvěru schválili zastupitelé při svém posledním jednání. Na stole měli dvě varianty. Ta první navrhovala fixní úrokovou sazbu ve výši 1,1 procenta ročního úroku.



Nakonec se přiklonili k možnosti mít u úvěru plovoucí sazbu, která bude reagovat na běžné úrokové sazby na trhu. V současné době jsou totiž úrokové sazby mnohem nižší než nabízená fixní sazba a ekonomové ani nepředpokládají jejich výrazný růst.

„V případě plovoucí sazby bychom měli zaplatit navíc za deset let přibližně 1,44 milionu korun. Pokud by byl přijat úvěr s fixní sazbou, činily by náklady na úvěr 3,77 milionu," řekl na zastupitelstvu vedoucí finančního odboru rumburské radnice Vladimír Buldra.



Velký úvěr si plánuje vzít také Děčín. Ten si chce půjčit sto milionů korun, které hodlá stejně jako Rumburk využít na investice do svého majetku.

Zadlužení RumburkuPředchozí úvěr ve výši 40 milionů korun doplatí Rumburk letos v srpnu. Zároveň má k dispozici revolvingový úvěr ve výši dvaceti milionů. Tuto rezervu Rumburk ale nejspíš využije pro krytí ztrát Lužické nemocnice, kterou vlastní. Pokud by nebylo třeba využít revolvingový úvěr, čerpal by Rumburk letos v létě nový úvěr při nulovém úvěrovém zatížení. Nový úvěr chce radnice využít především na investice do oprav stávajícího majetku, který je stejně jako v ostatních městech poměrně zanedbaný.