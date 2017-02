Rumburk: Lužickou nemocnici musíme kvůli ztrátám prodat

Rumburk – Rumburští zastupitelé dali tento týden jasně najevo, že chtějí, aby do jejich nemocnice vstoupil strategický partner. Kdo a v jaké podobě do nemocnice vstoupí, ale zatím není jasné.

Lužická nemocnice v Rumburku.Foto: Martin Motl

Lužickou nemocnici dlouhodobě trápí finanční problémy. Město, které je jejím majitelem, do ní za posledních deset let muselo nalít 150 milionů korun. Bez této podpory by nemocnice zkrachovala. Rumburk ale rostoucí podpora nemocnice neúměrně zatěžuje. Ostatní města a obce Šluknovského výběžku totiž na chod nemocnice přispěly jen několik stovek tisíc korun.



Vedení města proto předložilo tento týden na jednání zastupitelstva návrh na prodej části, případně celé nemocnice strategickému partnerovi.



„Pokud se nám nepodaří sehnat strategického partnera, mohlo by dojít k uzavření nemocnice a následnému kolapsu zdravotní péče v celém Šluknovském výběžku," uvedl místostarosta Rumburka Jiří Pimpara.





Předseda představenstva nemocnice Karel Schäfer zastupitelům představil tři možnosti, jak by nemocnice v budoucnu mohla dále fungovat. Tou první je úhrada ztráty z městských peněz, druhou je výrazné omezení péče především v nerentabilních oborech a třetí možností je vstup strategického partnera.



„Podle mého názoru by tímto partnerem měla být veřejnoprávní korporace, tedy kraj a Krajská zdravotní. Kraj má zodpovědnost za fungování zdravotní péče a je ekonomicky daleko silnější než město Rumburk," nastínil možné řešení vstupu strategického partnera do rumburské nemocnice Karel Schäfer.

Další fotografie z Lužické nemocnice si můžete prohlédnout zde: Lužická nemocnice pokračuje v modernizaci, opravuje operační sály

Podle Karla Schäfera není nemocnice v kritické situaci, kdy by jí bezprostředně hrozil kolaps, ale je potřeba podle jeho názoru uvažovat v delším horizontu. Krajská zdravotní by se jako strategický partner Lužické nemocnice líbil i vedení rumburské radnice. Zásadní námitky nemá ani náměstek hejtmana Petr Šmíd (SPO), který žije v nedalekém Varnsdorfu.



„Je to jedna z variant, bude samozřejmě záležet na majiteli, aby neměl přehnané požadavky. Ale já budu takový postup prosazovat, protože jsem přesvědčen o tom, že by to výrazně zvedlo kvalitu poskytované péče," řekl Deníku Šmíd.





Vstup velkého strategického partnera by byl pro nemocnici výhodný z několika důvodů. Jedním z nich by bylo zvýšení platů, které jsou v současné době nižší než v ostatních zdravotnických zařízeních v Ústeckém kraji.



Mnohem větší konkurencí na trhu práce jsou nemocnice v Sasku, kde nabízejí několikanásobně vyšší platy, než jaké dávají svým zaměstnancům české nemocnice.



„Pokud by se rumburská nemocnice opravdu dostala pod Krajskou zdravotní, byli by odměňováni podle pravidel Krajské zdravotní, kde jsou platy vyšší," potvrzuje Šmíd s tím, že pro přežití regionu je spolu s kvalitním školstvím, které má na hejtmanství na starosti, nezbytné zajistit také kvalitní a dostupnou zdravotní péči.



V případě uzavření rumburské Lužické nemocnice by totiž pacienti museli jezdit až do Děčína nebo České Lípy.