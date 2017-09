Rumburk chce na Lužickou nemocnici vypsat výběrové řízení

Rumburk – Lužickou nemocnici si pod křídla měl vzít kraj. Radnici se ale jeho přístup nelíbí.

Lužická nemocnice v Rumburku.Foto: Martin Motl

Lužickou nemocnici v Rumburku, která se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů, měl od města do konce roku převzít Ústecký kraj. To se ale možná nestane. Zastupitelstvo města na svém čtvrtečním zasedání rozhodlo, že na špitál vyhlásí výběrové řízení. Zájem o něj projevila také skupina Agel miliardáře Tomáše Chrenka.



„Nakonec jsme se dohodli na tom, že rozšíříme okruh možných zájemců o spolupráci s naší nemocnicí a vyhlásíme jakýsi tendr. Do toho by se mohli přihlásit velcí hráči i z oblasti soukromého sektoru,“ uvedl místostarosta Rumburka Alois Kittl.

K tomuto rozhodnutí radnici vedla změna postoje kraje. Město ji podle Kittla zaznamenalo na jednání se zástupci kraje tento týden.



„Oproti původním předpokladům, že kraj převezme nemocnici jako celek do konce tohoto roku, se podmínky naprosto změnily po vyjádření Krajské zdravotní. Ta je dnes de facto prostřednictvím kraje diktuje. Jsou pro nás naprosto nepřijatelné,“ doplnil Kittl.

Podle informací Deníku je jednou z variant zachovat v Rumburku pouze jednodenní chirurgii. V praxi by to znamenalo, že by pacienti museli na složitější operace jezdit do nemocnice do Děčína.

Jistý osud by neměla ani porodnice, která je kvůli nedostatku lékařů od jara uzavřená. Oficiálně kraj podle místostarosty nabídl, že zpracuje svůj posudek během půl roku. Tak dlouho ale město čekat nehodlá. Podle něj je personální situace nemocnice v současnosti na hranici únosnosti.



Na rumburský špitál se objevil zájemce. „Předseda představenstva Agelu projevil zájem. Říkal, že oni posouzení nemocnice provedou během třech týdnů. Posoudí ekonomický i celkový stav nemocnice a pak se budou moci rozhodnout,“ prozradil Kittl. Radnice čeká, že se objeví i další zájemci.



Místostarosta dodal, že město stále považuje kraj za „seriózního partnera“. Doufá ale, že kraj, který dal radnici podmínku nejednat s někým jiným, svůj postoj změní.

Že vedení Rumburku plánuje vyhlásit tendr na prodej Lužické nemocnice, zaznělo i na jednání kraje s městem.

„Je nutné si uvědomit, že kdyby byla Lužická nemocnice prosperující a zdravá společnost, tato jednání bychom vůbec nevedli. Ústecký kraj několikrát vyjádřil podporu a potřebu zachování zdravotní péče na Šluknovsku,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Klika.



„Teď je ovšem nutné, aby vstřícný krok udělal i Rumburk, pod jehož vedením nemocnice několik posledních let je. Pro kraj je stěžejní zachování zdravotní péče ve výběžku,“ dodal Klika.