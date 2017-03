Ruchu Prahy už měli dost. Tak vyrazili na Tanečnici, kde se starají o rozhlednu

Mikulášovice – Změnit rušný život v Praze za klid uprostřed lesů u Mikulášovic se rozhodla Drahomíra Pavlíčková s přítelem. Od začátku letošního roku provozují na Tanečnici restauraci a starají se o rozhlednu. Na vrcholu nedaleko Mikulášovic nyní i žijí.

Rozhledna v Mikulášovicích.Foto: Město Mikulášovice

„Když jsme vyjeli v Hloubětíně z domu, všude byly zácpy, spousty lidí. Kamkoliv jdete nakoupit, miliony lidí. To nás přestalo bavit," vysvětluje Drahomíra Pavlíčková, proč se rozhodla odejít z Prahy do Šluknovského výběžku.

Další téma z Mikulášovic: Jedna z nejstarších hvězdáren potřebuje opravit. Náklady jsou 25 milionů korun



Do naprostého neznáma ale nešla, více než dvě desítky let totiž jezdila na chalupu v nedaleké Lipové.



Na Tanečnici si užila i letošní zimu, která přinesla i do měst spousty sněhu. Na vrcholku nad Mikulášovicemi jej bylo přes půl metru.



„Traktor nám vyjel cestu, abychom se v případě potřeby dostali dolů. Tři, čtyři dny sem nedorazila ani noha. Topili jsme si v krbovkách, hráli karty. Prostě pohoda," popisuje letošní zimu Drahomíra Pavlíčková s tím, že podle místních byla letošní zima nejhorší za posledních osm let.

Přestěhování z Prahy na Tanečnici s sebou přineslo spoustu práce, kvůli které museli změnit své plány. Původně totiž chtěli na Tanečnici být jen přes víkendy.



„Muž opravuje terasu a postupně to dáváme do kupy. Sháníme nábytek na terasu, protože tam jsou jen lavice. Nový nábytek máme i uvnitř," říká Pavlíčková.

Čtěte také zde: Vrtulník letěl ke zraněné dívce do Huntířova. Ministerstvo nechce let proplatit



Práce bude v průběhu sezóny dost i okolo rozhledny. O tu se totiž noví nájemci hospody na Tanečnici musí starat. Na starosti tak mají kromě prodeje vstupenek například úklid samotné věže i jejího okolí.



Život na samotě ale není pro Drahomíru Pavlíčkovou ničím novým. Se svým bývalým manželem měla pět let v nájmu Pomezní boudu v Malé Úpě v Krkonoších.



Turisty na Tanečnici lákají také nové webové stránky. Ty nabídnou nejen kontakt přímo na rozhlednu, ale také otvírací dobu, zajímavosti o věži nebo fotogalerii. Tu chtějí noví provozovatelé postupně doplňovat.

Rozhledna je otevřena denně od 9 do 21 hodin. Od letošního roku musí turisté počítat při návštěvě rozhledny, která patří městu, s vyšším vstupným.



„Zastupitelstvo zvýšilo cenu vstupného z patnácti na 25 korun," říká starostka Miluše Trojanová.

Nepřehlédněte: Stávkujte, vyzvaly šoféry odbory v Ústeckém kraji