Rozpočet Děčína na rok 2017 má být ve schodku 48 milionů

Děčín – Růst příjmů i výdajů v desítkách milionů korun, zároveň velké investice. Takové jsou základní obrysy rozpočtu Děčína na příští rok, který by měl být podle návrhu téměř padesát milionů v minusu.

Děčínský magistrát.Foto: DENÍK/ Luděk Stínil

Do městské pokladny by příští rok měly podle schváleného rozpočtu přitéct 742 miliony, tedy o 66 milionů více než letos. Vyšší budou i výdaje, o 137 milionů. Dohromady schválený rozpočet počítá s výdaji téměř 790 milionů.

DĚČÍN PLÁNUJE VÝRAZNĚ VYŠŠÍ PŘÍJMY PŘÍŠTÍ ROK

„Ekonomice se daří, takže máme trochu optimističtější výhled v příjmech města. Pořád jsme ale realisté, abychom nepřehřáli příjmovou stránku rozpočtu," říká náměstek děčínské primátorky Jiří Anděl.

Největší díl na růstu příjmů má být díky vyšším daňovým příjmům, obce totiž budou mít od příštího roku vyšší podíl na dani z přidané hodnoty. Zároveň ale přijdou o podíl na daních z příjmů fyzických osob.

S přebytkem okolo 55 milionů počítá rozpočet pro provozní část. Přesto bude celkový rozpočet schodkový. V současné době má město na účtech zhruba 65 milionů, které mají pokrýt schodek.

„Nepodařilo se nám letos zrealizovat některé investiční akce. Ty přesouváme do příštího roku včetně vyčleněných peněz v letošním rozpočtu," vysvětluje Anděl.

MOSTY, SÍDLIŠTĚ ČI REVITALIZACE PODMOKEL

Jednou z takových investic, které město přesouvá do příštího roku, je například most u Promptusu, který by měl vyjít podle návrhu rozpočtu na přibližně 27 milionů korun. Další most chce Děčín postavit na Horní Oldřichov. Ten starý byl před lety poškozen při povodních a nahradilo jej vojenské provizorium. Za to ale musí město platit nájemné.

Právě na opravy silnic, chodníků nebo mostků mají odbory tradičně nejvyšší požadavek. Letos to bylo téměř 190 milionů korun, v rozpočtu se ale našla pouhá necelá pětina. To by se mohlo změnit po zapojení plánovaného úvěru do rozpočtu. Přesto oproti před rokem schvalovanému rozpočtu je plánováno na údržbu silnic o pět milionů více.

Pokračovat bude revitalizace sídliště v Březinách a začne revitalizace Podmokel. To by měla být v příštím roce vůbec největší investice. Rozpočet na ni počítá jen pro příští rok s 32 miliony.

Velký nárůst je také ve školství, kam by příští rok mělo putovat o osm milionů více, než kolik schválili zastupitelé loni v prosinci v rozpočtu pro rok 2016.

HASIČI Z BOLETIC SE DOČKAJÍ NOVÉ STŘÍKAČKY

Více než tři miliony jsou pro příští rok určené na nákup jedné nové stříkačky pro dobrovolné hasiče v Boleticích a rekonstrukci další stříkačky jednoho z děčínských sborů. Dohromady by toto mělo vyjít na téměř jedenáct milionů korun, velkou část ale pokryjí dotace z IROP a ministerstva vnitra.

Tradičně nejvyšší výdaje jsou na výkon státní správy a samosprávy, rozpočet pro příští rok počítá se 175 miliony, což je o deset více než kolik bylo schváleno v letošním rozpočtu loni v prosinci. Největší částka, téměř 90 milionů, padne na platy zaměstnanců magistrátu. S odvody na sociálním a zdravotním pojištění je to dohromady téměř 120 milionů.

OPOZICI SE STOMILIONOVÝ ÚVĚR NELÍBÍ

Děčín počítá v příštím roce také s přijetím stomilionového úvěru. Ten ale není zahrnut ve schváleném rozpočtu. Součástí rozpočtu by se mohl stát v průběhu roku ve chvíli, kdy zastupitelé schválí vzetí úvěru od konkrétní banky. Ta prozatím není vybrána. Teprve poté by peníze z úvěru zastupitelé rozdělili.

Přijetí velkého úvěru, které v listopadu odsouhlasilo zastupitelstvo, se příliš nelíbilo části opozice.

„V situaci, kdy město hospodařilo letos doposud s přebytkem 90 milionů korun, považuji přijetí úvěru za nesmysl," nelíbilo se na listopadovém zasedání zastupitelstva přijetí úvěru zastupiteli za sociální demokracii Ladislavu Trněnému.

Radnice by chtěla úvěr splatit do čtyř let, splácet by jej měla začít v roce 2018. Tedy v roce, kdy se uskuteční další komunální volby. A také to se nelíbilo Trněnému.

„Ideální situace je ta, kdy si nová radnice vezme úvěr na začátku svého funkčního období. Velkou část úvěru tak sama splatí. Takto převezme příští radnice velmi zadlužené město," dodal na listopadovém jednání opoziční zastupitel.