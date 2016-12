ROZHOVOR: Jakub Houška: Těším se na Vánoce a na to, že napadne sníh

Děčín – Jakub Houška, děčínský Válečník, je v Děčíně známou postavou. Kromě toho, že výborně hraje basketbal, věnuje se také charitě.

VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ. Jakub Houška u vánočního stromku. Foto: Archiv

Jakube, blíží se Vánoce a s nimi i řada charitativních akcí, ve kterých se angažujete. Je to pro vás hektické období?

Musím se přiznat, že celkem ano. Těch akcí je hodně a zrovna tuto neděli jsem si říkal, že toho je až moc a nějak si ten vánoční čas nestíhám užít, a tak si říkám, že už toho bylo opravdu dost.

Čemu všemu jste se letos, pokud jde o charitu, věnoval?

Bylo toho opět hodně, ale ty největší akce jsou dvě, a to s Koubasketem za pohádkou na čarodějnice a pak samozřejmě vánoční trhy na náměstí. Už jsme dokázali zlomit částku 300 000 korun na pomoc potřebným, a tak budeme mít po těchto Vánocích co slavit.

Co vám udělalo největší radost?

Vůbec jsme nevěděli, co čekat od pohádky, a nakonec bylo narváno, a tak jsem si říkal, že to má vážně velký smysl. Na příští rok opět něco plánujeme, protože si myslím, že je prima, když se takto lidé mohou sejít a hlavně pro děti něco přichystat.

Máte malé děti. Jak budou vypadat Vánoce u Koubů?

No asi jako všude jinde, kde jsou malé děti. Kluci se moc těší, Mára mi teď každé ráno říká, kolik dnů ještě zbývá a Fíla, který ještě netuší, tak ten se přidává.

Snažíte se předat z vánočních zvyků něco z toho, co jste zažíval s rodiči?

Já už si letos s předstihem koupil skořápky od ořechů, tak je dáme na vodu a uvidíme, kdo vydrží nejdéle, ale nějaký ten peníz a šupina pod talířem asi bude muset být.

Jaký byl v dětství váš nejoblíbenější dárek?

Nevím, jestli jsem měl přímo nejoblíbenější, ale určitě jsem měl obrovskou radost z kola, tenkrát jsem na něm jezdil celou zimu doma a mamka byla hrozně nadšená. Ale i taková kalkulačka udělala velkou radost a byla v tu dobu opravdu velice zajímavá.

Co vaše děti najdou pod stromečkem?

Kluci psali Ježíškovi dopis, tedy vystřihovali a nalepovali, ale mám pocit, že je ještě stále za oknem, tak nevím, kdy si ho vyzvedne a co z toho všeho přinese pod stromek…

Máte doma nějakou oblíbenou vánoční tradici?

Loni jsme s kluky zkoušeli lít olovo, ale nějak nám to nešlo. Takže si raději pustíme lodičky a uvidíme. Ale zvyk máme, chodíme s partou lidí zdobit stromky ovocem pro zvířátka, většinou jedeme na Sněžník a tam dáme zvířátkům něco na tuhou zimu.

Trénují basketbalisté i přes svátky?

Basketbalisté letos budou trénovat již 25. 12., takže já osobně ani nestihnu naše v Chomutově. Hrajeme již 27. 12., takže nám ty Vánoce letos moc nevyjdou. Ale dostaneme volno před Vánoci.

Dokážete na Štědrý den vypnout a zapomenout na basketbal?

Ano. Určitě ano. Už se těším na pohádky a doufám, že napadne sníh. Alespoň na Sněžníku. Těším se, že si lehnu a nebudu nic dělat, že úplně vypnu…

Dáte si předsevzetí do Nového roku?

Nedávám si je, protože to nevychází.

Co byste lidem popřál do roku 2017?

Aby brali život jako odměnu. Aby mysleli více pozitivně a všude tu pozitivní náladu rozdávali a své okolí tou náladou nakazili. Uvidíte, že se nám v něm bude žít hned lépe… A aby chodili více pešky, jinak bude kvůli uzavřenému Pětimostí věčně ucpané město.

Zahrajte si na věštce – jak dopadnou Válečníci v této sezoně?

Těžko říci, ale kdyby na autobusu Válečníků přistálo i číslo 2017, tak by mi to vůbec nevadilo…