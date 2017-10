Rodiny s dětmi: Chceme širší parkovací místa

Děčín – Najít parkovací místo, zajet do něj a úzkou uličkou mezi auty vystoupit. Scénář, který zná každý, kdo někdy parkoval na větším parkovišti. Pro rodiče s dětmi, především těmi nejmenšími v autosedačkách, to ale představuje nepřekonatelný problém. Často tak proto musí zabrat hned dvě běžná parkovací místa.

„Jelikož mám docela velké auto, tak mám nejen problém se dostat k dítěti, ale i sama vylézt ven z auta,“ posteskla si maminka Jitka Tomešová z Děčína. Není zdaleka jediná, kdo má při parkování podobný problém. Vyjít vstříc se jim snaží některé obchodní řetězce, které část svých parkovišť vyhrazují právě pro rodiče s dětmi. Taková parkovací místa mohou poznat snadno podle symbolu kočárku.

„Taky máme docela problémy, ale záleží na tom, jak stojí lidi okolo nás. Kolikrát si někdo stoupne blbě a pak je ta ulička moc uzoučká,“ přidala se maminka Monika Palacová. I ta si myslí, že by rozšířená místa pro rodiny v Děčíně být měla.

Podle náměstkyně primátorky Hany Cermonové, která má kromě jiného na starosti prorodinnou politiku, je to podnětný návrh. „U veřejných budov jako jsou úřady, školky nebo zdravotnická zařízení by taková úprava stála za úvahu,“ řekla Hana Cermonová s tím, že na druhou stranu je ale od veřejnosti velký tlak na zajištění dostatečného množství parkovacích míst.

V Rumburku se maminky vyhrazených parkovacích míst nedočkají. „Je třeba si uvědomit, že pokud by město rozšířená parkovací místa zřizovalo, sníží se celkový počet parkovacích míst, kterých je v každém městě, zejména na sídlištích, nedostatek. Navíc na takovém rozšířeném místě může zaparkovat každý řidič, nejen rodič s kočárky, a nehrozí mu za to žádná sankce,“ vysvětlil mluvčí rumburské radnice Luděk Stínil.

Maminky se ale trestu za případné zabírání hned dvou parkovacích míst bát nemusí. Horší je to s řidiči, kteří schválně zaparkují bezohledně. Úmysl se totiž těžko prokazuje. „Je to těžké posuzovat. Podle zákona to správné není, na druhou stranu při vědomí toho, jaký obrovský nedostatek parkovacích míst tady je, a toho, že ten člověk tam asi takto nezaparkoval úmyslně, protože někdo vedle něj zaparkoval špatně, se to těžko prokazuje. Netrestáme to a ani neevidujeme žádné oznámení,“ uvedl zástupce ředitele děčínských strážníků Tomáš Pavlík.