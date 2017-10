Rodině nejvíce přátelskou obcí je na Děčínsku Krásná Lípa

Krásná Lípa – Obec přátelská rodině. Takovým titulem se nově pyšní město Krásná Lípa. Jako jediné na Děčínsku.

Krásná Lípa.Foto: archiv

Díky výhře v celorepublikové soutěži ministerstva práce a sociálních věcí, v níž se chlubí prvenstvím v jedné z pěti kategorií, tak město získá dotaci 1,1 milionu korun.



"Je to hodně příjemné. Využijeme to na aktivity, které děláme s různými našimi organizacemi a spolky, které směřují k práci s dětmi a rodinami," řekl starosta Krásné Lípy Jan Kolář s tím, že tak město některé aktivity v příštím roce bude moci více podpořit a nebude muset plýtvat peníze z vlastního rozpočtu.



Podpora aktivit a pořízení vybavení na vytvoření přátelského prostředí je právě cílem soutěže ministerstva.



"Celostátní soutěž Obec přátelská rodině usiluje o propagaci prorodinné atmosféry v českých obcích a podněcování jejího rozvoje," uvedlo ministerstvo na svých webových stránkách.



Krásná Lípa v soutěži letos ovládla kategorii podle počtu obyvatel mezi 3 a 10 tisíci. Ministerstvo hodnotilo ve vyplněné dotační žádosti návrhy na prorodinné aktivity, město jej ve své kategorii zaujalo nejvíce.

Vedení města usiluje, aby se v Krásné Lípě dobře žilo rodinám a aby neměly důvod odcházet jinam. Do prorodinných opatření hodlá v budoucnu investovat 65 milionů. Při návrzích na prorodinné aktivity vycházelo navíc z přání obyvatel, kteří se zapojili do dotazníkových šetření i veřejné debaty v květnu.

Největší část dotace, kterou tak Krásná Lípa získala jako odměnu, spolkne vybavení komunitního centra, a to přibližně 170 tisíc. Tam je potřeba pořídit nové stoly, židle, nádobí či knihy. Poměrně kuriózní věcí, kterou se město rozhodlo do komunitního centra koupit, je automat na kondomy za přibližně 30 tisíc.



"Párkát se objevil v dotaznících. Je pravda, že to tady nemáme a v Německu je to úplně běžné," vysvětlil starosta.



Další vyšší částku, kolem 150 tisíc, investuje město do hřiště v sídlišti, kde vyrostou nové herní prvky, za 100 tisíc pak chce pořídit vybavení pro různé spolky.



"Dáme peníze třeba fotbalistům na dresy. Pak co si řeknou naše folklorní soubory. Máme tu nějaké požadavky na hudební nástroje, na sportovní pomůcky a podobně," upřesnil Kolář.



Peníze poputují i na vybavení oddychové zóny u rybníku Cimrák nebo workshopy.