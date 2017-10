Řidiči v Březinách porušují zákazy, můžou tak ohrozit životy lidí

Děčín - Přestože první etapa revitalizace sídliště v Březinách přinesla už přibližně dvě stě nových parkovacích míst, najdou se stále řidiči, kteří parkují, kde nemají. Mnozí řidiči nerespektují ani nové dopravní značení zakazující vjezd aut s váhou nad 2,7 tuny, často i ti navíc stojí podél chodníků, kde již stát nesmí.

K problémům s řidiči dochází především poblíž školky. Vznikly tu nové parkovací zóny, nově tedy řidiči nesmí parkovat podél chodníků, jak byli zvyklí. A právě tady řidiči blokují průjezd například hasičům či záchrance, a to především v případě, že na silnici parkuje větší auto. Pak se může stát, že auta hasičů a záchranářů neprojedou vůbec, což by mohlo dopadnout i tak, že nedojedou k lidem, kteří by potřebovali rychlou pomoc, včas.

„Březiny beru pořád jako staveniště. Stalo se nám asi dvakrát, že jsme byli záchrance pomáhat a museli jsme zůstat stát na kraji sídliště,“ potvrdil situaci na sídlišti v Březinách velitel děčínských profesionálních hasičů Jiří Hykl. Na neukázněné řidiče si hlavně poslední dobou často stěžují lidé. Podle informací Deníku před několika dny v jednu chvíli stála na sídlišti téměř desítka aut, která porušovala zákaz vjezdu, polovina z nich navíc parkovala mimo vyhrazená místa. Řidiči měli parkovat tam, kde nemají, přestože na parkovištích v tu chvíli byl dostatek volných míst.

O tom, jaká je v Březinách situace, se přijela přesvědčit i redakce. Ve chvíli, kdy na místo dorazila, napočítala v ulicích poblíž školky čtyři auta, která parkovala mimo vyhrazená místa. Jedno z aut bylo dokonce nákladní, další stálo v křižovatce. „Někteří jsou líní udělat krok, nebo chtějí mít auto pod oknem. Vím, že tu byli strážníci a rozdali tu botičky," řekl jeden z místních obyvatel.



Podle vyjádření magistrátu k problému na svých webových stránkách strážníci provádí namátkově kontroly parkování a po ukončení revitalizace budou dohlížet důsledněji na dodržování předpisů. Tolerovat stání na chodníku či na trávě tak, jako tomu bylo před revitalizací, kdy obyvatelům Březin parkovací místa zoufale chyběla, se již nebude. To, že místo strážníci kontrolují, potvrdil zástupce ředitele městské policie Tomáš Pavlík.

„Celkově zatím máme evidovaných osmnáct přestupků. Na pokutách jsme vybrali přes dva tisíce korun," řekl Deníku v pátek dopoledne Tomáš Pavlík s tím, že pokuty se na jednotlivce pohybují mezi 100 až 200 korunami. Často řidiči navíc byli pokutováni poprvé. „Pokud bychom ale řidiče nachytali opakovaně, mohou dostat pokutu až do výše dvou tisíc,“ dodal.

Někteří lidé se ale naopak za parkování podél chodníků snaží bojovat. Na internetu od soboty koluje petice za obnovu míst, jejímž autorem je Marek Schaukal. "Touto peticí chceme dosáhnout obnovy parkovacích míst podél chodníků u panelových domů v ulici Kosmonautů. Díky revitalizaci, která nám slibovala více parkovacích míst, se naopak povedlo nás o spoustu míst připravit. V měřítku co dvě místa přibyla, deset zmizelo," píše autor v popisu petice, kterou chce předat magistrátu. Zatím ji podepsalo několik desítek lidí.

Revitalizace sídliště v Březinách začala loni o prázdninách, první etapa skončila také loni. Ta zahrnuje právě ulici Kosmonautů v okolí školy, které se problém s neukázněnými řidiči týká. Postupně město nechává opravit chodníky, silnice, vylepšuje zeleň a buduje nová hřiště. Přibývají také nová parkovací místa, kterých byl v sídlištích nedostatek. Na konci revitalizace v roce 2019 by jich v Březinách mělo být téměř 400.