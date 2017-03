Řidiči se dočkají na severu Čech lepších silnic, startují opravy

Region - Řidičům na severu Čech by se mělo lépe jezdit. Kilometry krajských silnic projdou letos opravami.

OPRAVY JEDOU. Pracovníci SUS střediska Litoměřice opravují výtluky po zimě u obce Hlinná na Litoměřicku.Foto: DENÍK/Karel Pech

Velké investice půjdou na Litoměřicko. Jen dvacet milionů bude stát oprava živičného povrchu silnice II/261 na zhruba sedmnáctikolimetrovém úseku. A to mezi Štětím a Hoštkou a mezi Štětím a Počeplicemi. Dalších čtrnáct milionů investuje kraj do opravy silnice třetí třídy mezi Vražkovem a Krabčicemi na Podřipsku. Nový povrch získá i vozovka třetí třídy mezi Úpohlavy a Čížkovicemi na Lovosicku. Zhruba tříkilometrový úsek tam kraj opraví za deset milionů. A v plánu jsou opravy i dalších vozovek. Už na konci minulého týdne například litoměřická správa a údržba silnic opravovala výtluky u obce Hlinná. Pokládky koberců silnic vyžadují dodržení správné technologie.

Silničáři čekají, až se průměrné denní teploty přehoupnou přes deset stupňů Celsia a budou moci využít teplou obalovou směs. K jejich výrobě přistupují obalovny až koncem března nebo začátkem dubna. „V současné době si musíme vystačit studenou balenou směsí, a to v limitu stanoveném rozpočtem. Není to laciná záležitost, jedna tuna stojí kolem 5 000 korun. Používáme ji na výplň nejhorších výtluků, které cestmistři zmapovali při svých kontrolách," vysvětlil Vlastimil Filous, vedoucí výroby litoměřického provozu SÚS Ústeckého kraje. Na opravu výtluků v ulicích, které město spravuje, se chystají Technické služby města Litoměřice.

„Máme dvě party, jedna s menší technikou začne spravovat hlubší a méně rozsáhlé výtluky během příštího týdne, druhá, vybavená frézou a válcem, nastoupí do práce následující týden. Nemusíme se spoléhat na výrobce teplé směsi, vyrábíme si ji sami na dvou linkách z recyklovaného materiálu. Denně jí můžeme vyrobit až 30 tun," uvedl Ivo Elman, ředitel litoměřických technických služeb.

Na Děčínsku pro letošek kraj s velkými opravami nepočítá. Do silnic v tomto regionu totiž již investoval velké peníze v minulých letech. Opravené jsou tak silnice například na Šluknovsku, kde si na jejich stav řidiči dlouhodobě stěžovali. Jedna z nejhorších silnic byla mezi Rumburkem a Šluknovem.

Loni investoval do souvislých oprav také Děčín, který například nechal opravit silnici mezi centrem města a městskou částí Dolní Žleb ležící na samotné hranici s Německem. Tuto silnici před čtyřmi lety poškodily povodně a radnici se na její opravu podařilo získat dotaci.

Pro letošní rok chystá Děčín další opravy ulic v rámci revitalizace sídliště v Březinách nebo při revitalizaci Podmokel.

V současné době největší investicí do silničních staveb je budování Vilsnické spojky, která vyjde Ředitelství silnic a dálnic na více než půl miliardy korun. Dnešním dnem začne na Teplicku jedna z větších letošních uzavírek silnic. Neprůjezdné budou oba jízdní pruhy na silnici I/13 ve směru z Bíliny na Teplice. A to v úseku od Pňoviček do Teplic, až za sjezd na Prahu v lázeňském městě. Důvodem je obnova povrchu silnice.

Provoz bude od pondělí veden protisměrem v jednom jízdním pruhu a nebude možné se na silnici do Teplic napojit z Pňoviček, Kladrub a z Nové Vsi.

„Jezdím tudy denně. Nepřijde mi, že by se tahle silnice nutně musela opravovat," míní řidič Milan Pícha.

Nepůjde ani odbočit v Teplicích ze směru od Bíliny na Prahu. Nákladní vozidla mají stanovenou trasu na Prahu s otočením až na okružní křižovatce v Dubí. Podle informace správce silnice omezení potrvá dva měsíce. Opravovat se paralelně bude také první most v Teplicích. Poté se bude pokračovat v druhém směru.