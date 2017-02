Retro, myslivci či sportovci: Na jaký ples letos vyrazit?

Ústecký kraj – Plesová sezona na severu Čech je v plném proudu. Pokud jste se ještě nerozhodli, kam vyrazit, připravili jsme pro vás přehled nejzajímavějších plesů nejen z našeho okresu, ale také z okolí. Letos je rozhodně z čeho vybírat. Až na výjimky začínají plesy od 20 hodin.

Maturitní ples Evropské Obchodní akademie Děčín.Foto: Petra Nešlehová

DĚČÍNSKO

Největším lákadlem bude na Děčínsku ples děčínských basketbalových Válečníků. Koná se v pátek 3. března na Střelnici, vstupenky jsou již v prodeji. Fanoušci se mohou těšit na tradiční půlnoční překvapení, které si pro ně basketbalisté vymýšlí.



Kdo má rád retro, vyrazí na ples na děčínskou Střelnici také 24. března. „Ples ve stylu retro, na kterém si lidé v klidu a bez maturantů zatančí na své oblíbené a léty prověřené hity. Návštěvníky dále čekají slosovatelné vstupenky, zajímavá vystoupení, soutěže, retro DJ, fotokoutek a další zajímavosti,“ lákají organizátoři plesu.





Ples se v Děčíně bude konat také na zámku, a to již 18. února. Na zámku proběhne již pošesté, začátek je ve dvacet hodin. V Knihovním sále zahraje BOOM!BAND Jiřího Dvořáka, v Rohovém dále děčínská kapela JULEV. Chybět nebude fotokoutek. Vstupné je 600 korun a vstupenky si mohou zájemci již rezervovat.



Plesy se konají také ve Šluknovském výběžku, tady mohou lidé během února a března vyrazit především na maturitní plesy. 29. dubna se pak bude v Rumburku konat dobročinný ples pro příspěvkovou organizaci Domov bez hranic Rumburk. Připravena je tombola, celý výtěžek pak dostane zmíněná organizace.

LITOMĚŘICKO

Na Litoměřicku si můžete zatancovat na plese například s hasiči – jejich ples se bude konat ve Štětí 11. února. Ve Štětí pořádá ples také Český červený kříž, a to 25. února, a policisté – jejich ples je na programu o den dříve.



Přímo v Litoměřicích mohou zajít lidé na ples do hotelu Koliba, koná se tu 17. února. „K poslechu a tanci hraje hudební skupina RELAX s kapelníkem Martinem Dolejším,“ lákají organizátoři. V hotelu budou tančit také hasiči, 25. února se tu totiž koná ples dobrovolných hasičů z Litoměřic.





Jeden z posledních letošních plesů se pak v Litoměřicích uskuteční 18. března. Ples jara se letos uskuteční už po dvacáté sedmé. Návštěvníci se mohou těšit na energetický program a také na hosta večera zpěváka Petra Kotvalda.



I dobrovolní hasiči z Lovosic letos po dlouhých dvaceti letech přichystali ples. V kulturním středisku Lovoš se sejdou 24. února. K tanci jim zahraje skupina Melodie.



Pozadu s plesy nezůstává ani historický Úštěk. 10. března tu proběhne společenský ples města a také motokrosového klubu MX Úštěk.

TEPLICKO

Bohatá plesová sezona probíhá také na Teplicku. V sobotu 4.2. proběhl v Krupce v MaxiClubu Koloseum Ples sportovců.



Nejdelší tradici v pořádání plesů mají na Teplicku plesy dubské porcelánky. Ten letošní má pořadové číslo již 53 a koná se 17. února v Krušnohorském divadle v Teplicích.



Svůj ples mají také chovatelé, a to 18. února od 20 hodin ve „Mlejně“ v Krupce – Unčíně. Hrát bude skupina Rewival s.r.o. Pozadu nezůstanou ani rybáři, 25. února mají ples v Sokolovně v Proboštově.





Zřejmě největší plesovou událostí na Teplicku ale bude 14. reprezentační ples města Teplice v pátek 24. února. Koná se v Krušnohorském divadle. Výtěžek ze vstupného bude darován, tak jako v minulosti, na veřejně prospěšné účely. Ples moderuje Olga Šípková a Marek Dědík, zazpívá tu mimo jiné zpěvačka Bára Basiková.



Dubí na Teplicku pak láká na Maškarní bál, a to 25. února do Lidového domu. K tanci hraje skupina Timber Music kvartet, o zábavu se postará Divadélko Uličník, chybět nebude ani tombola.



Svůj ples mají na Teplicku také sportovci, a to v Krušnohorském divadle 11. března. Zatímco většina plesů začíná ve 20 hodin, sportovci startují o hodinu dříve. Chybět nebude půlnoční show.



Na Teplicku je připraven i dětský karneval pro děti. Koná se v Kulturním domě Fontána v Bílině 12. února již od patnácti hodin.