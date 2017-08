Psi přivázaní ke stromu trpěli hladem

Děčín - Vyhublé psy jejich majitel odsoudil k smrti, zachránili se hlasitým nářkem.

Uvázal je ke stromu a nechal napospas osudu. Tak se rozhodl svých psů zbavit jejich majitel, který je, místo toho, aby vyhledal nový domov nebo pomoc útulku, přivázal na poměrně odlehlé místo. Fenka byla navíc čerstvě po štěňatech.



Dva vyhladovělé, vyhublé psy našla náhodná kolemjdoucí nedaleko tenisových kurtů za hlavním nádražím v Děčíně. Že si jich všimla, byla náhoda, psy někdo uvázal v lesíku za zídkou. Oba ale hlasitě naříkali, a zachránili si tak život. Žena neváhala a zavolala děčínské strážníky.

„Psi vypadali opravdu příšerně,“ potvrdil zástupce ředitele děčínských strážníků Tomáš Pavlík s tím, že strážníci přivolali státní policii a zvířata pak převezli na ošetření k veterináři a poté do děčínského útulku.

MAJITELE HLEDÁ ÚTULEK I POLICIE

Že si případ policie převzala, potvrdila děčínská policejní mluvčí Petra Trypesová. „V současné chvíli případ policisté zpracovávají jako přestupek týrání zvířete,“ řekla Trypesová.



Kdo ale oba psy ke stromu přivázal, zatím není jasné. Po majiteli nyní policie pátrá. Fenka je sice čipovaná, čip ale majitel nezaregistroval.

Útulek proto prosí veřejnost o pomoc s pátráním. „Prosíme všechny o jakoukoliv informaci, která povede k nalezení majitele,“ zveřejnil útulek na své facebookové stránce.

Podle vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelkové majitel ani nemusí být z Děčína. „Psi nemusí být odsud. Mohl je sem někdo přivézt,“ řekla Jahelková.

Asta a Ralf, jak oba psy útulek pojmenoval, nyní prochází léčbou. Oba jsou vyhublí, v péči útulku už ale postupně přibírají na váze. Kříženec Ralf, kterému je odhadem 1,5 roku, měl navíc problémy s ušima. Přibližně tří až čtyřletá kříženka německého ovčáka Asta měla vytahané struky od štěňat. Je tak pravděpodobné, že patřila množiteli, kterému už se ale nehodila.

MOHLO JÍT O MNOŽÍRNU

Lidi, kterým osud psů není lhostejný, případ pobouřil. „Množitel teď vydělá prachy a na co držet další hladové krky. Nešlo by při nálezu majitele jej taky takto přivázat?“ napsala na facebook útulku Patricia Jakešová.



Podobný případ řešil děčínský útulek letos v květnu. Ujal se smečky psů z množírny, kteří žili v klecích ve vlastních výkalech.

Z otřesných podmínek psy zachránila Kateřina Miňovská, která pak útulek požádala o přijetí.



„Mají hnisavé záněty v očích, uších, kožní problémy, chybí jim zoubky, mají zubní kámen. Pro přerostlé drápky nemohli ani pořádně chodit. Někteří musí absolvovat antibiotickou léčbu,“ vyjmenovala tehdy zdravotní problémy psů Eveline Jahelková a dodala: „Doufáme, že to lidem otevře oči a přestanou podporovat tyto velkochovy pokoutných prodejců štěňátek bez původu.“