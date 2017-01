Průvody v Děčíně letos nebudou. Ohňostroj ano

Děčín – Bez lampionového průvodu se budou muset nejméně v letošním roce obejít lidé v Děčíně. Naopak pořádání ohňostroje by ohroženo být nemělo.

Děčínské slavnosti zahájil lampionový průvod a ohňostroj.Foto: DENÍK/Karel Pech

Také za těmito omezeními stojí uzavírka Pětimostí a objízdné trasy.

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

Pravděpodobně nejvíce se dotkne uzavírka Pětimostía s ní spojené objížďky děčínských městských slavností, především jejich zahájení.

Na lampionový průvod a následný ohňostroj totiž každoročně přicházejí tisíce lidí, kteří doslova zaplní Tyršův most a Labské nábřeží od mostu až téměř ke kruhovému objezdu u Mototechny.

Právě po nábřeží a přes kruhový objezd vedou objízdné trasy za uzavřené Pětimostí. Průvod navíc chodil z podmokelské ulice Prokopa Holého přes nábřeží na pravý břeh Labe.

„Lampionový průvod kvůli dopravním omezením letos nebude. Naopak ohňostroj by se měl s největší pravděpodobností konat tak, jak jsme již řadu let zvyklí," říká mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Radnice by chtěla uzavřít po dobu ohňostroje Labské nábřeží. Ohňostroj trvá kolem deseti minut, navíc je potřeba počítat s příchodem a následným odchodem tisíců diváků. Do Podmokel by pak řidiči jezdili po nezbytnou dobu pouze přes Nový most.

„Ohňostroj pořádáme ve večerních hodinách, kdy doprava ve městě není již tak hustá, takže by se krátká uzavírka nábřeží neměla dotknout nijak velkého počtu řidičů," dodává Markéta Lakomá.

Slavnosti začínají každoročně na začátku května a trvají přibližně měsíc. Radnice na každý víkend připravuje kulturní nebo sportovní program.

Součástí děčínských městských slavností je také hudební festival nebo adrenalinový závod, při kterém závodníci kromě jiného překonávají údolí Labe zavěšení na laně.

AVON POCHOD

Další akcí, která si v posledních letech získala značné obliby a které se dopravní omezení v Děčíně dotknou, je Avon pochod. Na ten vyráží stovky lidí.

Pochod za boj proti rakovině prsu zatím prošel Děčínem dvakrát, pokaždé začínal u hlavního vlakového nádraží. Následně se pochod vydal na pravý břeh Labe.

A právě první úsek Avon pochodu by mohl být problematický. Pořadatelé proto uvažují o možném přesunutí zahájení pochodu.

„Pokud se bude Avon pochod v Děčíně konat i letos, bylo by možné jej zahájit třeba na prostranství u restaurace U Přístavu," říká jedna z organizátorek pochodu Alena Marešová.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Podobný dopad budou mít objížďky také na masopustní průvod, který tradičně propojil děčínskou zoologickou zahradu a zámek.

Letos by měl průvod skončit na náměstí, kde budou masopustní trhy.

„Samotnou trasu pochodu projednáme s dopravní policií a magistrátem," řekla mluvčí děčínské zoologické zahrady Alena Houšková. V zoologické zahradě začne akce v sobotu 25. února ve 14 hodin, po dobu odpoledne bude speciální vstupné.

OBJÍŽĎKY FUNGUJÍ

Objížďky jsou již týden v provozu a přes původní obavy, jak bude jeden malý kruhový objezd zvládat dopravní nápor, se žádné velké problémy nevyskytly.

Ve městě se sice tvoří poměrně dlouhé kolony, především ve špičce, kdy vedou od kruhového objezdu i na Tyršovu ulici, nebo zaplní velkou část Nového mostu, ke kolapsu dopravy ale nedošlo. Kolony se totiž neustále, byť pomalu, pohybují. Bohužel ne všichni řidiči dodržují zákazy, což vede k nebezpečným situacím. Jedna taková skončila čelním střetem dvou aut.