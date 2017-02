Průmyslová zóna v Rumburku zatím zůstane prázdná, město pozemek koupilo zpátky

Rumburk – Rumburská průmyslová zóna zůstane zatím prázdná. Plánovaný textilní závod tady nevznikne. Město přitom pozemek odprodalo za 4,5 milionu korun investorovi, poté ho ale za stejnou cenu zase koupilo zpátky.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

„K využití práva přednostního odkupu nás vedla možnost rozhodovat o dalším využití průmyslové zóny. Pochopitelně bychom přivítali, kdybychom ve stejném roce našli i vhodného zájemce – kupce, ale to může být i dlouhodobější záležitost," uvedl místostarosta Rumburku Alois Kittl.

Textilní závod, který tu měl vzniknout, by zaměstnal 150 lidí. Stavět tu měla společnost Frotana, která dlouhá léta působí ve Varnsdorfu. A tam také zůstane.

„Zatím jsou ve městě v podnájmu, teď kupují vlastní objekt," říká varnsdorfský místostarosta Josef Hambálek s tím, že objekt společnost Frotana kupuje ve městě od soukromého subjektu. Společnost vyrábějící textil podle něj zaměstnává především ženy, má asi 150 zaměstnanců.

Jenže Rumburk se kvůli zrušené investici dostal do rozpočtových problémů.

„Udělalo nám to čáru přes rozpočet," přiznává rumburský místostarosta, který by byl rád, kdyby se podařilo do města nalákat jiného investora. Průmyslová zóna je podle něj připravená, jsou tu i inženýrské sítě.

„V současné době nemáme nikoho rozjednaného," dodává Alois Kittl s tím, že v investicích pro rok 2017 došlo v Rumburku ke značné redukci v plánu akcí.

„Nakonec počítáme se souhrnnou částkou 63,3 milionu korun. Využití dotací na investice vidíme v reálné výši kolem sedmnácti milionů," popisuje místostarosta.

Největší letošní rumburskou investicí ve výši 13 milionů korun je dokončení rekonstrukce letního stadionu, přičemž získaná dotace ve výši 12 milionů byla již kompletně na stavbě vyčerpána loni. Další velkou investicí tohoto roku má být monitorovací a výstražný systém v rámci protipovodňových opatření za 12,1 milionu korun. Dotace činí 8,5 milionu korun.

„Tentokrát bychom chtěli významně pohnout i s opravami a obnovou silnic ve městě, na což jsme v rozpočtu vyčlenili částku 4,9 milionu korun. Stejně tak u výměny a doplnění veřejného osvětlení počítáme s třemi miliony, a to vážeme především na dohodnutý souběh ohlášených prací ČEZu. Při souběhu s jejich pokládkou kabelů ve městě tak dojde k minimalizaci nezbytného omezení provozu a uzavírek ulic a hlavně k podstatným úsporám," dodává Alois Kittl.

Rumburk bude letos investovat také do základních a mateřských škol, a to šest milionů korun. V rozpočtu města je i zateplení panelového domu s pečovatelskou službou na Podhájí za 3,5 milionu, obnova kamerového systému Městské policie za dva miliony, nezbytná regulace Lučního potoka u zrekonstruovaného letního stadionu za 1,5 milionu; za stejnou cenu pak proběhne i rekonstrukce parkoviště naproti místní Loretě.