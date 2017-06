Protikuřácký zákon přinesl zatím na Děčínsku jen pár stížností

Děčínsko – První víkend, během kterého platil zákaz kouření v hospodách a barech, byl na Děčínsku a Šluknovsku poměrně klidný. Hospody se od středy začaly v pravidelných intervalech vyprazdňovat a zase zaplňovat. To jak skupinky kuřáků chodily na cigarety ven. Panovaly tak obavy z toho, že budou rušit noční klid a v okolí hospod se budou hromadit nedopalky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

„Bylo poměrně klidno. Během víkendu nám lidé nahlásili jedno nebo dvě rušení nočního klidu. Rozhodně toho nebylo více než bývá běžně o víkendech," uvedl operační děčínské městské policie.



Lidé se báli také toho, že kuřáci budou zabírat celé chodníky. To je problém především podniků v užších ulicích.



V Děčíně je nejvíce problematická Tyršova ulice v centru města, kde je několik hudebních klubů a hospod, na jejichž hlučné hosty si lidé stěžují dlouhodobě. Ta má ale dostatečně široké chodníky. Stejně jako jsou u podniků na Masarykově náměstí.

Některá města začala v souvislosti se zákazem kouření zřizovat speciální hlídky, které se budou zaměřovat na dodržování nočního klidu a pořádku v okolí restaurací. Děčín, stejně jako ostatní města v regionu, ale o zřízení podobných hlídek zatím neuvažuje.



Stejně tak se městská policie nebude cíleně zaměřovat na kontroly dodržování zákazu kouření v restauracích.



Klidné byly víkendové noci také ve Šluknovském výběžku. „V souvislosti s kuřáky před hospodami jsme přes víkend neměli nahlášené žádné rušení nočního klidu. Bylo to stejné jako jindy, stížnosti směřovali především na hlučné opilce," říká velitel městské policie v Rumburku Waldemar Kotmel. Podobná byla situace také v sousedním Varnsdorfu.





Zákaz kouření v hospodách rozdělil společnost na dvě skupiny. První jej považuje za vstup mezi civilizované země, druhá naopak za zbytečné vměšování do podnikání, kdy stát říká hospodskému, jakou má hospodu mít. Zároveň to považují za další utahování šroubů.



„Za chvíli to zakážou i před hospodou. Otázka času," napsal například na facebooku Děčínského deníku uživatel se jménem Jarek Konicka.



Pokud by stížnosti na hlučné chování kuřáků v nočních hodinách byly časté, mají obce možnost, jak takovému chování předejít. Mohou totiž vyhláškou omezit provozní dobu takových podniků, což by pro velkou část z nich bylo zřejmě likvidační.

Hospodští se ale na zákaz kouření připravovali předem. Kromě úbytku hostů se báli také toho, že jim budou utíkat bez placení a jako zástěrku použijí právě cigaretu.



„U štamgastů se nebojíme, že by nám utíkali bez placení. Horší to bude u náhodných návštěvníků, ti budou muset platit pokaždé, než si půjdou zapálit," řekla ještě před začátkem platnosti zákazu kouření v hospodách Jitka Flachsová z děčínského hotelu Pošta.



První pokuty za porušení zákona ale padly na Teplicku. Městská policie si díky kamerovému systému všimla muže, který kouřil v altánku na dětském hřišti v Dubí.

Takzvaný protikuřácký zákon začal platit ve středu 31. května, symbolicky ve Světový den bez tabáku.



Nejvíce zákaz dopadl na hospody, ke kterým neodmyslitelně patří pivo a cigareta. V hospodách totiž novela zákona povoluje kouřit pouze vodní dýmky nebo elektronické cigarety.

Řada hospodských se tak obává propadu příjmů. A za pravdu jim dávají zkušenosti z jiných zemí, kde k podobnému zákazu přistoupili. Tam se tržby propadly přibližně o deset procent.



Úplný zákaz kouření včetně elektronických cigaret pak platí v zoologických zahradách, na zastávkách autobusů nebo ve školách včetně vysokoškolských kampusů.



„Pořídili jsme si cedulky, které budou upozorňovat návštěvníky, že v areálu zoo je zákaz kouření. Jediné místo, kde si zakouří, je prostor před zoologickou. Nainstalovali jsme tu odpadkový koš s popelníkem," uvedla mluvčí děčínské zoologické zahrady Alena Houšková s tím, že tak zoo chce předejít případnému nepořádku.





Zákon počítá s poměrně tvrdými sankcemi. Kouřící host restaurace může dostat pokutu pět tisíc; pokud jej obsluha k típnutí cigarety nevyzve, ačkoli věděla, že kouří, může restaurace dostat pokutu až padesát tisíc korun.



Mnohem tvrdší sankce ale hrozí hospodským v souvislosti s alkoholem. Pokud nalijí alkohol návštěvníkovi mladšímu osmnácti let, hrozí jim až milionová pokuta.



V případě, že takový zákazník bude mladší patnácti let, až dva miliony koruny. V obou případech pak hrozí i zákaz činnosti.