Prodané Maxičky? Smlouva ještě stále není podepsaná

Děčín – Ač se kupec hotelového areálu na děčínských Maxičkách našel již v srpnu loňského roku, prodej se zatím nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce.

Hotel na děčínských Maxičkách Foto: Alexandr Vanžura

Podle informací Děčínského deníku totiž stále není podepsaná smlouva mezi děčínským magistrátem a společností ARMEX OIL, která areál za 15,1 milionů korun kupuje.

„Problém je ten, že Armex chce do hotelu investovat významné množství peněz. Abychom dostáli usnesení zastupitelstva města Děčína o prodeji, čili toho, že tam budou mít lidé právo se i nadále koupat, musíme kupní smlouvy dopracovat do detailu," říká náměstek děčínské primátorky Jiří Anděl. „Na tom se nyní pracuje. Musíme mít jistotu, že bude „věcné břemeno" práva koupání zapsatelné do katastru, a naopak budoucí vlastník chce mít jistotu, že tam bude moci udělat to, co má v plánu. Je potřeba na to dát pozor a mít pečlivě zpracované dokumenty."

To, že smlouva nebyla podepsaná, potvrdil i Armex. Žádné neshody mezi ním a městem ale podle vyjádření společnosti nepanují.

„Naopak, v průběhu vyjednávání o prodeji areálu Maxičky došlo k výraznému rozšíření budoucí spolupráce, která bude ku prospěchu regionu Českosaského Švýcarska a občanů města Děčín," tlumočila stanovisko jednatele Hynka Sagana jeho asistentka Denisa Janoutová a dodala:

„Vzhledem ke složitým majetkoprávním vztahům je však příprava smluvní dokumentace zásadně složitější, než obě strany předpokládaly. Časový harmonogram podpisu smluv je adekvátní významu prodávaného majetku a velikosti budoucích investic do obnovy celého komplexu. V současné době stojíme před závěrečným projednáním posledních připomínek smluvní dokumentace."

Jak dlouho bude dolaďování smlouvy trvat, není podle Anděla zatím jasné.

„Mohou zatím například pracovat na projektu, v tom jim nic nebrání," dodává náměstek primátorky, který doufá, že se obchod podaří dotáhnout do úspěšného konce. „Samozřejmě, dokud není podepsáno, může se stát cokoliv," uzavírá Jiří Anděl s tím, že pokud by k prodeji nakonec nedošlo, Děčín by se zase ocitl na začátku – musel by hledat nového kupce.

Nový majitel hodlá opravit a zprovoznit hotel, vybudovat tu kvalitní wellness a fitness. Hotel bude v kategorii čtyřhvězdičkového, služby by měly mít úroveň pěti hvězdiček. V plánu jsou také dvě restaurace.

Armex odhaduje, že investice do areálu mohou dosáhnout částky až 200 milionů korun. Nový majitel ho bude nejen modernizovat, současně ale přislíbil, že nebude ignorovat historii hotelu.

Prodej hotelového areálu na Maxičkách připomíná nekonečný příběh. Několikrát se snižovala cena, dělaly se odhady, město čelilo kritice lidí, že s areálem nedokáže nic dělat. Když probíhalo první dohadovací řízení, nikdo se do něj nepřihlásil. Loni v létě se do něj přihlásil Armex jako jediný a jako jediný také složil zálohu. Zbývá jediné: podepsat smlouvu.