Přírodní koupaliště zavírají, zaplavat si však můžete i po prázdninách

Děčínsko - Přírodní koupaliště sezonu končí, kvalita vody je ale stále dobrá. Vybírat lze mezi rybníky a plovárnami.

Na koupališti v Benešově nad Ploučnicí, ilustrační foto.Foto: Alena Houšková

Poslední prázdninové dny si mohou lidé užít osvěžením v některých rybnících a koupalištích na Děčínsku. Voda v nádržích je stále vhodná ke koupání, přesto se některé areály na konci prázdnin zavřou. Jinde však pojedou dál a nabídnou osvěžení až do konce léta.



Pokud chtějí milovníci vodních radovánek stihnout koupání v přírodních koupalištích, měli by využít aktuální krásné počasí. Jejich provoz se totiž chýlí ke konci. Například ve Velkém Šenově oficiálně uzavřou sezonu o víkendu. „Výborná obsluha, dobré pivo a romantické prostředí. Voda trochu studenější, ale osvěžující,“ ohodnotil zdejší přírodní koupaliště Jindřich Krátký.



Lidé si oblíbili také přírodní koupaliště v Mikulášovicích nebo v Jetřichovicích. Přestože je zde voda ke koupání stále vhodná, tak jetřichovické koupaliště sezonu ukončilo už 20. srpna, v Mikulášovicích zavřou 31. srpna.



Lidé se ale v horkých dnech jezdí vykoupat také do mnoha rybníků. Atraktivní je například Olešský rybník ve Staré Olešce. Lidé si tu chválí především krásné prostředí, vyžití zde najdou také rybáři. Podobně je na tom i rybník v Maxičkách.

Lidé ve Šluknovském výběžku se mohou vykoupat v rybníku Mašíňák ve Varnsdorfu, řada z nich ale raději volí blízké zahraničí.

„My z Varnsdorfu musíme jezdit k sousedům do Německa. Evropské fondy sice posloužily na odbahnění a revitalizaci Mašíňáku, ale koupat se zde nedá,“ napsal na Facebook Děčínského deníku Otto Osina.



To by se ale mohlo změnit. Město v úpravách rybníka pokračuje a po letech by se mohl opět stát vyhledávaným rekreačním místem.

Nejen Varnsdorfští ale jezdí za osvěžením mimo Děčínsko. Oblíbené je například jezero Milada na Ústecku či Barbora na Teplicku. Mezi návštěvníky těchto vodních ploch patří například Tomáš Křeček, kterému je bližší Barbora. „I Milada je hezká, ale bez stromů a zázemí nic moc,“ podělil se o svůj názor.

Ti, kteří přírodním koupalištím nebo rybníkům příliš neholdují, si mohou zaplavat například v děčínském aquaparku. Tam sice stále probíhá rekonstrukce tobogánů ve vnitřním areálu plavecké haly, pro venkovní areál to ale žádné omezení neznamená.

„Návštěvníci, kteří přijdou dovnitř, mají dvacetiprocentní slevu na vstupném, dokud nebudou tobogány v provozu,“ říká vedoucí Děčínské sportovní Igor Bayer.

OMEZENÍ PROVOZU

Od 4. do 10. září se ale lidé musí připravit na to, že bude aquapark kvůli odstávce zavřený. Odstávka se sice netýká venkovního areálu, i ten se ale vrací k zimnímu provozu.



Mezi další oblíbené vodní plochy na Děčínsku patří koupaliště v Benešově nad Ploučnicí, České Kamenici, Jílovém, Malšovicích, Rumburku či ve Varnsdorfu, ta ale většinou fungují pouze v letní sezoně nebo za příznivého počasí.