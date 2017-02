Případy otřesného týrání zvířat přibývají

Děčínsko – Hned několik otřesných případů týrání zvířat museli řešit pracovníci děčínského městského útulku v letošním roce. Problém je, že se je nedaří objasnit. To potvrzuje i vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelková.

„Vůbec nevíme, kdo za tím stojí. My v útulku si myslíme, že se to lidé, i kdyby to věděli, bojí oznámit. Dneska je bohužel taková doba. Lidé se bojí, aby to nakonec neodnesli oni sami, aby se jim někdo nemstil," uvedla Jahelková s tím, že na stránkách útulku žádají lidi, aby poslali informace o pachateli třeba i anonymně. Ale ani tak se na výzvu nikdo neozve.



Naposledy útulek řešil případ ve Starých Křečanech, kdy obyvatelé našli pět štěňátek vyhozených v igelitové tašce. Před necelým měsícem pak do útulku zavolali lidé, kteří na Kamenické ulici našli u popelnic kočku, která měla tlapky bolestivě stažené páskou.

V Dolní Poustevně několik dní předtím našli zanedbaného, promrzlého a slepého psa. Podle Jahelkové to ale vypadalo, že pes žil v bytě. Často se totiž stává, že jde o zvířata, kterým zemře majitel a péče připadne na dědice, nebo se o ně majitel už nemůže postarat. A tak, aby nemusel platit poplatky za péči útulku, zvíře někde přiváže a následně tvrdí, že ho někomu daroval a ten se ho zřejmě zbavil.



„Je to stupidní. I kdyby to byla pravda, tak by člověk přece měl chtít smlouvu nebo si ověřit, komu zvíře vůbec svěřuje," říká Jahelková.



Jediný případ, u kterého je jasné, kdo jej měl na svědomí, byl případ fenky vyhozené z okna. O případu jsme psali již loni. Majitel pod vlivem návykových látek tehdy v Děčíně vyhodil fenu německého ovčáka ze třetího patra.



„Křičel na strážníky, že má AIDS a žloutenku a že je pokouše. Nakonec se pokusil po jednom ze strážníků ohnat," uvedl tehdy ředitel městské policie Marcel Horák. Muže policisté zadrželi. Fenka naštěstí nebyla vážně zraněna a v současné době je již po léčbě zdravotních problémů, které podle Jahelkové nezpůsobil majitel, nabízena k adopci.



I ostatní zvířata nakonec měla štěstí. Svázaná kočka Johanka, slepý pes Kubíček i štěňata z igelitky již mají nové domovy.

