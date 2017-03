Při stavbě Vilsnické spojky překopli dělníci plynovod

Děčín - Ústecký krajský soud ve čtvrtek poslal na osm let do vězení ženu z Děčína za to, že způsobila smrt své malé dcery. S měsíčním kojencem podle soudu opakovaně třásla. Dítě zemřelo v důsledku vážných poranění mozku, mimo to mělo i zlomeniny nohou.