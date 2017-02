Přežije porodnice v Rumburku změny v Lužické nemocnici?

Rumburk – Je rumburská porodnice opět v ohrožení? S možným převodem nemocnice z majetku města do rukou nového vlastníka, což by mohla být Krajská zdravotní, se totiž v Rumburku současně začíná mluvit o její restrukturalizaci. Padl již názor, že by mohla skončit místní porodnice.

To ale vedení města odmítá. „Zachování rozsahu poskytované péče včetně porodnice a dětského oddělení a viditelný rozvoj nemocnice je přesně to, co od strategického partnera očekáváme," uvedl místostarosta města Alois Kittl.



Nejistotu v Rumburku vyvolal výrok děčínského poslance a náměstka ústeckého hejtmana Jaroslava Foldyny, který pro iDnes.cz uvedl, že je nutná restrukturalizace nemocnice. A jako příklad uvedl porodnici. Podle jeho vyjádření by ženy mohly jezdit rodit například do Děčína. To je z některých míst Výběžku stejně daleko jako z Děčína například do Mostu nebo Mělníka.



V pondělí Jaroslav Foldyna již svůj názor zmírnil a o výslovném rušení porodnice nemluvil. „Není možné uvažovat o tom, že by v Rumburku nemocnice nebyla. Je potřeba ale hledat efektivnost ve struktuře péče," říká Foldyna s tím, že je otázkou dalších jednání, které obory v Lužické nemocnici zůstanou a které budou muset kvůli úsporám skončit.



„Nechci si dovolit rozhodovat, co je a co není perspektivní. Pro mne jako politika je zásadní to, abych zajistil, že v Rumburku bude akutní péče," dodává náměstek hejtmana.



Omezování zdravotní péče v Lužické nemocnici je navíc nepřijatelné pro vedení Rumburku. To chce právě díky novému partnerovi péči zachovat.

„Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli hledat strategického partnera pro naši nemocnici je alespoň zachování, spíše však rozšíření a zlepšení zdravotní péče pro lidi v našem regionu," říká starosta Rumburka Jaroslav Sykáček. „Stejně jako malé vesnice vnímají jako nedílnou součást obce základní školy, tak já vnímám jako nedílnou součást Rumburka porodnici," dodává starosta.





O hledání strategického partnera rozhodli rumburští zastupitelé minulý týden. Město totiž nemocnici dlouhodobě financuje ze svého rozpočtu a to je pro něj dále neúnosné. Jednou z možností, kterou prosazuje jak vedení nemocnice, tak i města, je vstup Krajské zdravotní, která v současné době provozuje pět největších nemocnic v Ústeckém kraji, a to včetně nemocnice v Děčíně.



O konci porodnice v Rumburku se spekulovalo v minulosti již mnohokrát. V několika případech za to mohl nedostatek lékařů, kteří by mohli zajistit nepřetržitou službu na porodnici a gynekologii. To se stalo například v roce 2007, kdy se tehdejšímu vedení nemocnice podařilo odvrátit uzavření porodnice na poslední chvíli, když sehnalo externího lékaře.

Jindy zase hrozilo uzavření porodnice kvůli plánovaným změnám v systému nemocniční péče. Smlouvy měly získat pouze porodnice, ve kterých se ročně narodí určitý počet dětí. Této hranici se rumburská porodnice ani zdaleka neblížila. Nakonec se podařilo toto nebezpečí odvrátit. Porodnice v Rumburku, stejně jako celá nemocnice, totiž zajišťuje zdravotní péči pro region s přibližně 50 tisíci obyvatel.



„Provoz nemocnice se netýká jen obyvatel regionu. Například investoři mířící do Šluknovského výběžku se mnohdy zajímají i o to, jak je na tom školství nebo právě zdravotnictví, protože jde o zdraví jejich případných zaměstnanců," dodává starosta Rumburka Jaroslav Sykáček.