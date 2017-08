Převzetí nemocnice v Rumburku se odkládá, její cena je však již dána

Rumburk – Kraj i Rumburk už vědí, jakou cenu má Lužická nemocnice. Krajský úřad zároveň oznámil, že kvůli jedné akcii, kterou město nevlastní, posune převzetí celé nemocnice o půl roku.

ilustrační fotoFoto: děčínský deník

Právě kvůli plánovanému převodu ztrátové nemocnice na Ústecký kraj si nechala rumburská radnice zpracovat znalecký posudek. Cena špitálu je podle něj 37 až 57 milionů korun. „Ta vyšší je cena reprodukční, tedy cena, za kterou by bylo možné nemocnici postavit ve stejném stavu, v jakém je dnes,“ vysvětluje předseda představenstva Lužické nemocnice Karel Schäfer.



Na 37 milionů korun by pak vyšla likvidace firmy. Tedy uzavření nemocnice, zaplacení odstupného všem zaměstnancům a prodání všech nemocničních budov. „Rozdíl je prostorem pro vyjednávání. Kupující získává majetek v hodnotě 57 milionů, pro nás to má hodnotu 37 milionů korun,“ připomíná Schäfer.

Nyní začnou složitá jednání o prodejní ceně mezi Rumburkem a Ústeckým krajem. „Míč je teď na straně Ústeckého kraje. My jsme pro prodej nemocnice udělali vše, co jsme mohli,“ říká starosta Rumburku Jaroslav Sykáček s tím, že není zatím jasné, za jakou cenu by Ústecký kraj od města Lužickou nemocnici odkoupil.

Věří, že jednání dopadnou dobře především pro pacienty a kraj dodrží to, co slíbil při podpisu memoranda ústy hejtmana Oldřicha Bubeníčka, tedy že péče v Lužické nemocnici zůstane zachována na čtyřech klíčových pracovištích: na interně, chirurgii, gynekologicko– porodnickém a dětském oddělení.

Samé dluhyRadnice chce prodat Lužickou nemocnici kraji. Špitál je totiž dlouhodobě ve ztrátě, kterou město musí platit ze svého rozpočtu. Za poslední roky je to více než 150 milionů korun.

Původně Rumburk mluvil o tom, že by rád převedl nemocnici na kraj nejpozději do konce letošního roku. Tento záměr ale po jednání rady kraje tento týden padl. Radní totiž odsouhlasili termín do poloviny příštího roku. Důvodem má být to, že Rumburk nevlastní 100 procent akcií.



„Celou dobu jsme žili v domnění, že stoprocentním vlastníkem nemocnice je město. Je tam ale jedna akcie, o které nikdo neví, čí je. Vlastník by se měl přihlásit do května. Proto do té doby počkáme a připravíme zatím veškeré podklady,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček s tím, že vedení kraje zatím stále nemá jasno, zda nemocnici převezme kraj nebo přímo společnost Krajská zdravotní, která už sdružuje pět nemocnic v regionu.

AKCIE K UMOŘENÍ

O tom, že mimo vlastnictví města je jedna akcie, však rumburská radnice vždy otevřeně mluvila. Jejím majitelem je rumburský lékař Josef Kořínek. Několikrát to zaznělo i na jednání rumburského zastupitelstva. „Zvolili jsme umoření akcie. V takovém případě je potřeba, aby oznámení o umoření viselo rok na úřední desce soudu,“ vysvětluje Karel Schäfer.

Roční lhůta uplyne právě v květnu příštího roku. Umoření akcie bude poté řešit soud. „Pak akcii vydáme potencionálnímu bývalému upisovateli, což je doktor Kořínek, a ten má podepsanou smlouvu o budoucí kupní smlouvě s městem,“ dodává Schäfer. Podle něj není problém, aby se místo města stal kupujícím jedné akcie kraj.

Radnice si pro převod nemocnice na kraj najala také právníky, kteří s co nejrychlejším převodem pomáhají. „Pro personál Lužické nemocnice i pacienty by bylo nejlepší, kdyby prodej a převod nemocnice proběhl co nejdříve. Uklidnilo by to situaci,“ uzavírá starosta Jaroslav Sykáček.