Poliklinika ve Varnsdorfu je téměř opravená, chystá se oprava té dětské

Varnsdorf – Dlouhé roky zanedbávaná varnsdorfská poliklinika se proměňuje k lepšímu. Město ji nyní, také za pomoci dotací, postupně opravuje.

Varnsdorfská poliklinika prošla za poslední roky rozsáhlou rekonstrukcí. Foto: Deník/ A. Vanžura

Jako první přišla na řadu střecha, po ní se město vrhlo do oprav omítky a oken.

„Na poliklinice probíhá několik let kompletní rekonstrukce. Kromě střechy jsme opravili kompletně fasádu, okna a dveře," říká místostarosta Varnsdorfu Josef Hambálek. Právě na opravu pláště se podařilo Varnsdorfu získat peníze z dotace.

Kromě venkovních částí město opravuje také vnitřek zdravotnického zařízení, kde mají své ordinace lékaři několika odborností.

Jako první přišlo na řadu podkroví, kde opravy již skončily. Nyní čekají na opravu další dvě patra. Vše se bude opravovat za plného provozu polikliniky. Proto bude nutné některé ordinace dočasně přesunout v rámci polikliniky do jiných prostor.

„Udělali jsme také zázemí ve venkovní části areálu polikliniky. Veškeré přístupy do polikliniky jsou bezbariérové, opravené je parkoviště. Součástí této části rekonstrukce byla i překládka horkovodu a dalších inženýrských sítí. To sice není vidět, ale investičně je to poměrně velká část," popisuje další úpravy Hambálek s tím, že dosavadní opravy vyšly na přibližně 16 milionů korun.

Pro Varnsdorf by to neměla být poslední velká investice do zdravotnictví. Přes ulici od opravené polikliniky je také bývalá dětská poliklinika, kde je podle Hambálka v současné době pouze jeden lékař.

Také tuto polikliniku by město chtělo v budoucnu opravit, protože je stejně zanedbaná jako ještě nedávno byla i velká poliklinika.

Kromě zlepšení vzhledu města přinášejí podobné opravy také ekonomickou úsporu. Součástí rekonstrukcí bývá totiž zateplení nebo výměna starých oken za nová, která propustí ven mnohem méně tepla. Město tak má nižší náklady na energie.

V okolí polikliniky plánuje město také změnu autobusových zastávek. Některé přístroje jsou totiž v nemocnici, která je na druhém konci města. Po přesunutí několika zastávek se tak pacientům usnadní cestování. Do nemocnice musí pacienti například na vyšetření rentgenem. A to nejen v případě zlomenin, ale třeba i v případě podezření na zápal plic.

Navíc od loňského prosince byl ve Varnsdorfu zaveden nový jízdní řád a tamní městská autobusová doprava se integrovala do krajské dopravy. Cestující tak mohou stihnout cestu do nemocnice na lehči vyšetření a zpět na polikliniku na jednu jízdenku.