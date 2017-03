Policie prověřuje benešovskou žádost o evropskou dotaci

Benešov nad Ploučnicí – Hospodářská kriminálka vyšetřuje podání žádosti o dotaci od Euroregionu Labe. Podle radního Benešova nad Ploučnicí Pavla Urxe, který trestní oznámení podal, neměl starosta města Filip Ušák k podání žádosti oprávnění. Starosta považuje celou věc za vykonstruovanou.

Dotace má financovat projekt přeshraniční spolupráce s partnerským městem Heidenau.



Problém podle Urxe je v tom, že součástí žádosti bylo prohlášení, že město má prostředky na předfinancování projektu za 15 tisíc eur, tedy asi 406 tisíc korun.



„Schválený rozpočet s ničím takovým nepočítá, nebylo k tomu přijato žádné usnesení žádného orgánu města. Starosta tak překročil své kompetence dané zákonem," tvrdí benešovský radní Pavel Urx s tím, že část rady informoval starosta před podáním, část ale až po podání žádosti.

Případem se zabývá oddělení krajské hospodářské kriminality.



„Byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření z trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie a zneužití pravomoci úřední osoby," řekla agentuře ČTK policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Vyšetřování je podle ní na počátku. Mluvčí nechtěla specifikovat ani to, zda se podezření týká konkrétního člověka.



„Ke konkrétním osobám se s ohledem na zákon na ochranu osobních údajů nebudeme vyjadřovat," doplnila Hyšplerová. Výslechy by měly začít v Benešově již tento týden.



Podle informací Děčínského deníku míří trestní oznámení přímo na starostu, který je pod žádostí a prohlášením podepsaný.

Ten ale odmítá jakoukoliv vinu.

„Rada města schvaluje přijetí dotace, nemusí schvalovat podání žádosti o dotaci. Tím se město nezavazuje dotaci přijmout, tím pádem to nemá dopad do rozpočtu v podobě předfinancování nebo spoluúčasti. To má až samotné přijetí dotace," oponuje starosta Benešova Filip Ušák.



Podle jeho slov by se z projektu, kvůli kterému jej nyní čeká vysvětlování policii, měly financovat kulturní projekty v letošním a částečně i v příštím roce.



Jaký bude další osud Filipa Ušáka v čele města nechce Pavel Urx předjímat. „To záleží na tom, jak se k tomu postaví ostatní zastupitelé," dodává Pavel Urx.



Rušno bylo v Benešově již před dvěma lety. Tehdy totiž zastupitelé odvolali Ušákovu pravou ruku místostarostku Petru Tojmarovou. Spolu s ní také celou radu města. Samotný Ušák o rezignaci sice uvažoval, ale nakonec zůstal v čele města i přesto, že jeho koalice ztratila těsnou většinu v radě i zastupitelstvu.

