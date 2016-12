Policie obvinila 24 lidí kvůli ROP Severozápad. Mezi zadrženými je i Vaňhová

Praha/Ústí nad Labem - Kriminalisté zahájili trestní stíhání 24 lidí kvůli zneužití evropských dotací. Trestných činů se měli dopustit v souvislosti s činností v Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, uvedl žalobce Tomáš Minx z Vrchního státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.

Jana Vaňhová u soudu.Foto: DENÍK/Karel Pech

Minx dodal, že obvinění jsou podezřelí ze spáchání zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny a dalších trestných činů. S ohledem na úkony trestního řízení nebudou v současné době poskytovány bližší informace, dodal Minx.

MEZI ZADRŽENÝMI JE I BÝVALÁ HEJTMANKA

Mezi zadrženými je i bývalá hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. K výslechu údajně musel i vlivný podnikatel Patrik Oulický.

Mluvčí Úřadu Regionální rady ROP Severozápad Pavel Žinčík Deníku řekl, že souvislost obviněných s Úřadem není zřejmá. „Policie tu nezasahovala, probíhá u nás běžný úřední den. Oficiálně nemáme k zásahu ani žádné informace," uvedl Žinčík.

Regionální operační programu (ROP) Severozápad provázely od roku 2010 velké potíže a soudy doteď řeší několik trestních kauz.

Postupně byli obviněni všichni ředitelé úřadu, úředníci i politici. Hned v několika kauzách figuruje bývalý ředitel ROP Severozápad Petr Kušnierz, jehož soud odsoudil na pět let vězení za přijímání úplatků a zneužití pravomoci. V roce 2014 byl podmínečně propuštěn. Letos ho ústecký krajský soud potrestal zatím nepravomocně sedmi lety za údajné ovlivňování projektů. Spolu s ním byl odsouzen i další bývalý ředitel Pavel Markvart, někdejší náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Pavel Kouda a úřednice Irena Kotlanová. Všichni dostali podmínky.

Předsedkyně trestního senátu Kamila Elsnicová tehdy naznačila, že obžalovaní nebyli hlavními hybateli dění kolem ROP Severozápad.

KLÍČEM MOHOU BÝT KUŠNIERZOVY VÝPOVĚDI

Oslovené osoby, které se podílely na hodnocení některých projektů v rámci ROP Severozápad, se domnívají, že ani tato vlna vyšetřování neskončí potrestáním hlavních viníků. Jednalo se o domluvu na nejvyšší úrovni.

Kušnierzovy výpovědi teď mohou být klíčem k dalšímu vyšetřování. „Že Kušnierz začal vypovídat, za to může lakota těch, kteří byli nad ním. Domnívám se, že kdyby mu dali pár mega, odseděl by si svoje a byl by klid," uvedl pro Deník jeden z hodnotitelů evropských projektů.