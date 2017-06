Pobočku děčínské knihovny nahradí kanceláře odborů

Děčín – Co bude místo bývalé knihovny v Podmoklech? Existují dvě varianty a obě počítají s kancelářemi, které některým odborům chybí. Podle náměstka děčínské primátorky Valdemara Grešíka chce město využití uvolněných prostor ještě řešit s městským architektem.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Nataša Šmatová

ARCHITEKT V AKCI

O tom, jak město prostory bývalé knihovny využije, se mělo jednat v květnu na základě návrhu Atelieru Schmidt. Mezitím ale město našlo nového architekta, kterého chce do rozhodování zapojit.



„Odsunuli jsme to s tím, že se chceme zeptat na kvalifikovaný názor městského architekta. Zatím není nic rozhodnuto a může vše být úplně jinak," řekl Děčínskému deníku Valdemar Grešík s tím, že původní místnost knihovny je architektonicky velmi cenná, a tak je potřeba počítat se zachováním charakteru místností.

Návrh interiéru pro město zpracoval Atelier Schmidt už v březnu. První variantou je umístění odboru komunikací a dopravy, v přízemí by byly výstavní prostory a v suterénu oddělení informačních technologií odboru provozního a organizačního. Předpokládaná cena rekonstrukce je 5,7 milionu korun.



Podle druhé varianty bude ve všech třech patrech umístěn odbor sociálních věcí. To by město mělo vyjít na 7,2 milionu. Ve 2. patře město uvažuje nad multifunkční zasedací místností za přibližně pět milionů korun.



Obě varianty řeší bezbariérovost, měl by tedy vzniknout i výtah za 1,3 miliony korun.

KNIHOVNA BUDE

O přesunu stávající knihovny v budově děčínského magistrátu na nové místo jsme již psali. Tu má letos nahradit pobočka, která vznikne v městském domě v Tržní ulici v Podmoklech, tedy nedaleko magistrátu. Rekonstrukce by měla začít letos.



V Tržní ulici město nemohlo prostor v domě dlouhodobě pronajmout. Proto se rozhodlo pro přesun pobočky i na základě toho, že prostory děčínského magistrátu potřebovalo využít jinak.

Podle mluvčí města Markéty Lakomé by měla nová pobočka stejně jako hlavní budova knihovny lákat svým zajímavým vzhledem.



„Chceme, aby nová pobočka byla zařízena tak, aby vyhovovala jak provozu knihovny, tak splňovala současné trendy, byla přívětivá k návštěvníkům a aby, stejně jako hlavní budova, přilákala lidi zajímavým vzhledem," uvedla tehdy mluvčí s tím, že pobočku s hlavní budovou chtějí vizuálně propojit, aby bylo už na první pohled jasné, že k sobě knihovny patří.