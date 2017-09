Po desítkách let se na Horním Oldřichově dočkají kanalizace

Děčín - Město plánuje připojit přes sto domů. Opravy se dočkají i silnice.

Výstavba kanalizace - ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Příští rok začneme stavět. To poslouchají lidé z Horního Oldřichova v Děčíně desítky let. Na letošní rok magistrát dokonce z rozpočtu vyčlenil deset milionů korun. Ale ani tak stavba nezačala. Podle města, které finišuje s potřebnými dokumenty, by se s ní mělo začít příští rok.



Podle místních je načase. „Když jsem před patnácti lety kupoval dům na Horním Oldřichově, tak nám říkali, že se za rok začne stavět kanalizace,“ řekl obyvatel děčínské čtvrti Jan Kafka.



Podle projektu, který si nechala radnice zpracovat, je výstavba kanalizace rozdělená do devíti fází. Pro každý rok počítá s jednou. Dohromady by měla stát 80 milionů korun. Ty Děčín plánuje zaplatit ze svého rozpočtu. Projekt počítá s připojením 108 domů.

„To, co teče po loukách, to je hrozný. Je to plný splašků,“ potvrdil během středečního setkání magistrátu s místní lidmi potřebu vybudování kanalizace jeden z diskutujících.

Jak ale upozornili během diskuze lidé, kterých přišla přibližně stovka, ke kanalizaci se nepřipojí všechny domy. Někteří jejich majitelé si také budou muset kvůli výškovému rozdílu zaplatit ze svého domovní čerpadlo. To pak dostane splašky do kanalizace.

„V přepočtu na jeden dům jde na Horní Oldřichov hodně peněz. Je proto nutné zvážit, na kolik se ještě připojení dalších domů vyplatí,“ vysvětlovala na setkání s obyvateli děčínská primátorka Marie Blažková.

Terén Horního Oldřichova je totiž komplikovaný. V této obytné čtvrti by často bylo nutné kopat desítky, mnohdy i stovky metrů kanalizace kvůli připojení několika domů.

Děčín zároveň opraví i silnice, pod kterými kanalizace povede. Jsou mnohdy ve velmi špatném stavu. Zároveň s kanalizací by se do rekonstrukcí rozvodů mohli pustit i vodárny nebo energetici.



Podobně jako Horní Oldřichov je na tom v Děčíně více čtvrtí. „Děčín má hodně lokalit, které nemají kanalizaci. Z těch největších je to Bělá, Folknáře nebo část Křešic,“ uvedla primátorka Blažková.