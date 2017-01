Pieta ve čtvrtek uctí 45. výročí pádu letadla na Děčínsku

Srbská Kamenice – Právě ve čtvrtek uplyne přesně 45. let od okamžiku, kdy se v lese u Srbské Kamenice zřítilo jugoslávské letadlo. Havárii, při které přišlo o život 27 lidí, způsobil výbuch trhaviny v zavazadlovém prostoru.

Letuška Vesna Vulovič se vrátila do Srbské Kamenice v roce 1997Foto: Archiv

Obyvatelé Srbské Kamenice si výročí tragédie připomenou ve čtvrtek malou pietou. Začátek je v 15 hodin.

„Krátké pietní setkání proběhne u památníku v lese. Cestu k němu jsme nechali protáhnout traktorem," říká starostka obce Jitka Voglová s tím, že na pietu pozvala místní obyvatele a chalupáře – kolik lidí nakonec dorazí ale není jasné.

Jasné je, že nedorazí letuška Vesna Vulovič, která jako jediná v roce 1972 pád letadla přežila. Letuška totiž zemřela loni v prosinci ve svém bytě v Bělehradě. Bylo jí 67 let.

Psali jsme: Zemřela letuška Vesna Vulovič, která přežila pád letadla u Srbské Kamenice…ZDE…

Vesna se na místo pádu letadla v minulosti sice vrátila; před pěti lety, kdy se v Srbské Kamenici také konala pieta, ale kvůli zdravotním potížím nedorazila.

Pamětníků pádu letadla ubývá – například v březnu roku 2015 zemřel lékař Miloslav Randa, který Vesnu operoval.

Čtěte: Zemřel lékař, který zachránil život letušce Vesně Vulovič…ZDE…

Do nemocnice v České Kamenici, kde lékař působil, přivezla sanitka Vesnu v kritickém stavu. Během pádu totiž utrpěla řadu zlomenin – zlomené měla obě ruce i nohy, páteř i lebku. Přežila dokonce klinickou smrt. Primář Randa jugoslávskou letušku zachránil správnou diagnózou a následnou léčbou. Za záchranu života zůstala Vesna Vulovič primáři Randovi vděčná a vždy neopomněla zmínit, že se v České Kamenici podruhé narodila.

Vesně tehdy zachránilo život to, že se zaklínila ve zbytku zádi. Pád trosek navíc zbrzdily větve stromů a prudký svah, do kterého narazily. Přesto by ale mladá letuška nejspíš nepřežila, kdyby se jí nedostalo rychlé pomoci. V rychle padajícím soumraku – bylo krátce po páté hodině odpoledne – ji tehdy objevil lesník Bruno Henke.

„Prý jsem volala – bože, lidi," řekla před lety Vesna.

Na 26. leden 1972 nikdy nezapomene tehdejší velitel srbskokamenických dobrovolných hasičů Zdenko Kubík. Ten den se vrátil domů z práce po půl čtvrté a začal pracoval u domu.

„Najednou jsem ale uslyšel tlumenou ránu a vzápětí druhou. Ale vůbec jsem tomu nevěnoval pozornost. Až potom jsem slyšel zesilující se zvuky, slyšel jsem praskání a zdálo se mi, jako by pilot protůroval motory," vzpomínal před pěti lety Kubík na tragédi.

V tu chvíli se mu vynořilo letadlo z nízké oblačnosti. Pak už slyšel, jak cosi létá vzduchem a tlumené dopady. Až později zjistil, že to byli lidé.

„Začal jsem hystericky křičet: Spadlo letadlo, musíme zachraňovat! Rychle jsem na sebe natáhl montérky a šel jsem k hasičárně," pospal. Dobrovolní hasiči ihned vyjeli na místo neštěstí, kde byli jako první.

PODÍVEJTE SE: Pád letadla: Máme další foto!…ZDE…

Jugoslávské letadlo Douglas DC_9, které se u Srbské Kamenice zřítilo, bylo 26. ledna 1972 na cestě ze Stockholmu přes Kodaň a Záhřeb do Bělehradu. Podle oficiálního vyšetřování spadlo kvůli výbuchu trhaviny v zavazadlovém prostoru.

I přes oficiální závěry několika vyšetřujících institucí nejen z Československa, ale i z Jugoslávie se poměrně často objevují konspirační teorie mluvící o tom, že za pádem letadla stála československá protiletecká obrana. Pachatele útoku se nikdy vypátrat nepodařilo, ačkoli se k němu krátce po činu přihlásili ustašovci, chorvatští odpůrci Titova komunistického režimu.

Radikální bojovníci za nezávislost Chorvatska byli počátkem 70. let velmi aktivní, na kontě měli třeba přepadení jugoslávské ambasády ve Stockholmu. V obavě z možného atentátu pak Vesnu, která začátkem března 1972 odletěla na doléčení do Bělehradu, hlídala po celý tříměsíční pobyt v nemocnici ochranka.