Pět tisíc seniorů bude jezdit autobusy v Děčíně zadarmo

Děčín – Bezplatné jízdné budou moci využívat lidé nad 70 let a držitelé Zlaté plakety Dr. Janského od prosince letošního roku.

Městská hromadná doprava v Děčíně.Foto: Deník/ Luděk Stínil

Až 800 korun ročně ušetří senioři jezdící autobusy městské dopravy v Děčíně. Cestující nad 70 let budou mít totiž od prosince jízdné zdarma.



Po bezplatném jízdném volala část veřejnosti už několik let, radní jim nyní vyšli vstříc. Celkem se bezplatné jízdné týká přibližně pěti tisíc obyvatel Děčína.

„Úprava jízdného pro starší spoluobčany byla naším dlouhodobým cílem. Jsem ráda, že se to nyní povedlo,“ říká děčínská primátorka Marie Blažková s tím, že ročně vyjde tato úleva pro seniory městskou pokladnu na půl druhého milionu korun.

„Pro důchodce je to dobrá zpráva. Důchody nejsou vysoké, tak je každá koruna dobrá,“ přivítal blížící se změnu Vlastimil Šebesta.

Zadarmo jezdí lidé nad 70 let také například v sousedním Ústí nad Labem. V Teplicích platí senioři starší 70 let za roční jízdenku 1860 korun, ve Varnsdorfu vyjde tříměsíční jízdenka na 263 korun, měsíční na necelou stovku.



Senioři museli začít platit jízdné před pěti lety. Před třemi lety se sice snížila cena celoročního kuponu pro důchodce starší 75 let, platit ale museli stále.

Doposud tak platí senioři nad 70 let za celoroční jízdenku 800 korun, lidé nad 75 let pak zaplatí 360 korun. Cestující si však mohou pořídit časové jízdenky i na kratší dobu. Například pololetní jízdenka pro seniory nad 70 stojí 480 korun.



Kromě seniorů starších70 let budou zdarma děčínskými městskými autobusy jezdit také dobrovolní dárci krve mající Zlatou plaketu Dr. Janského.

„Tyto podmínky začnou platit v prosinci. Je tedy potřeba, aby si občané ohlídali platnost svých kupónů. Případně, aby si nepořídili nový kupón před tímto obdobím,“ upozornila Marie Blažková.

Pokud totiž lidé nestihnou kupon projezdit, peníze jim dopravní podnik nevrátí.



V Děčíně to tak bude další změna v jízdném během tří měsíců. V září přestaly platit patnáctiminutové jízdenky, které stály 15 korun. Nově je možné koupit si v autobuse pouze jízdenku na 45 minut, která stojí rovnou dvacetikorunu.



Pokud ji ale cestující hradí pomocí platební nebo čipové karty, je o pětikorunu levnější. Zaplatí tak stejnou cenu za jízdenku s mnohem delší platností.



Do konce letošního roku by také měla skončit platnost starých čipových karet, které děčínský dopravní podnik používá už dvacet let a jsou technologicky zastaralé. Nahradit by je měly právě platební karty nebo karty krajské dopravy.