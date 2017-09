Pes s boulí na krku trpěl bolestí

Děčín - Štěně staforda někdo přes noc přivázal přímo k bráně útulku.

Otřesný pohled se naskytl zaměstnancům děčínského útulku pro opuštěná zvířata, když přišli ve středu ráno k jeho bráně. Přes noc k ní totiž někdo přivázal vyhublého psa s obrovskou boulí na krku.



Přibližně roční štěně stafordšírského teriéra skoro nemohlo žrát a bylo evidentní, že s ním majitel nezacházel dobře. Podle útulku totiž bylo velice vyděšené. Zaměstnanci ho převezli k veterináři, který psa napojil na infuzi a musel jej uspat, neboť na sebe nenechal strachy a bolestí sáhnout.



Při zákroku se ukázalo, že boule, která psa musela sužovat minimálně dva měsíce, byla plná hnisu.



„Pejsek měl obrovský absces. Ihned po otevření rány se z ní vyvalilo přes litr a čtvrt hnisu s krví. Denně jezdíme na hloubkové čištění, pes je pod antibiotiky,“ řekla vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelková s tím, že se po zákroku Rayovi, jak štěně útulek pojmenoval, velmi ulevilo.

„Už dělá blbinky, zakusuje se do vodítka a tahá se, je to takový mazánek,“ popsala pokroky štěněte, kterému jeho majitel neposkytl péči a nechal ho trpět bolestí.

Útulek po majiteli pátrá. Místo, kde Raye přivázal, sice hlídají kamery, ze záznamu však není jasné, o koho jde. Dotyčný se psa zbavil okolo 21. hodiny, kdy už je tma.

„Prosíme všechny o pomoc při hledání Rayova majitele,“ zveřejnil útulek na Facebooku s tím, že uvítái anonymní zprávy na e-mailu utulek@mmdecin.cz.



Zájemci mohou také finančně podpořit léčbu, a to zasláním příspěvku na číslo účtu 19-921402389/0800 s variabilním symbolem 3410142321.

Že se člověk nemocného psa takto zbavil, se setkalo většinou s nepochopením lidí. „To by se snad musela vést evidence každého, kdo si vezme nějaké zvíře, a jakmile tohle udělá, tak utrum se zvířaty a vším živým. Kdo dokáže ublížit zvířeti nebo ho nechá trpět, ublíží člověku jako nic,“ napsala do diskuze na Facebooku například Jana Zdeňková.

Někteří si ale myslí, že se majitel mohl například dostat do těžké životní situace. „Nechci se zastávat osoby, která to udělala, ale zase na druhou stranu je pořád lepší, že ho uvázal tady a ne někde hluboko v lese, kde by ho nikdo nenašel. Pejskovi přeji co nejrychlejší uzdravení a nalezení nového a lepšího domova,“ přidala svůj názor Kristýna Dietlová.