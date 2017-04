Pátrací tým z Děčína chce pomáhat po celém kraji

Varnsdorf – Nová pracovní místa, opravené domy nebo nové sociální služby. To vše by mělo umožnit přibližně 230 milionů, které by Varnsdorf mohl získat díky plánu pro sociální začleňování. Ve městě by také mohlo vzniknout zařízení pro pomoc rodičům samoživitelům, poradna pro závislé nebo pro zadlužené lidi.