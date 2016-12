Parta dobrodruhů vyráží. V Jižní Americe ji čeká jízda raftem po Amazonce

Děčínsko – Poslední dny do odletu do daleké Brazílie počítá parta dobrodruhů z Děčínska. Na začátku ledna se vydají na svou další expedici, tentokrát chtějí splout 1 500 kilometrů Amazonky.

Ani přes vánoční svátky nezahálela skupinka dobrodruhů, která se v lednu vydá splout část Amazonky. K tréninku využívala Labe, na kterém najezdila několik stovek kilometrů.Foto: Archiv expedice

Jejich cesta po Amazonce začne na pomezí brazilských, perských a kolumbijských hranic. „Odlétáme 5. ledna z Prahy do Rio de Janeira, pak do Manaosu a Tabatingy. Loď je připravená a nyní nám přichází poslední věci z výbavy, takže jsme v podstatě připravení," hlásí krátce před odletem do Jižní Ameriky Ondřej Věchet, jeden z členů výpravy.

Na Amazonce plánuje expedice strávit čtyři týdny, za které chce uplout půl druhého tisíce kilometru.

„Čekáme od toho obrovskou dřinu. Převážně pojedeme nenarušenou přírodou, kde budou nanejvýš nějaké malé vesnice. V těch se budeme snažit jednotlivé etapy zakončovat, ale počítáme s tím, že se nám to kolikrát nepovede, takže budeme spát někde uprostřed džungle zavěšený v hamakách, takže od toho čekáme i velké dobrodružství," popisuje očekávání od cesty Věchet.

Exotické země jsou vyhlášené také výskytem vážných nemocí, které mohou člověka i ohrozit na životě. Celá expedice proto prošla před cestou řadou očkování, bez kterých není možné do Jižní Ameriky vyrazit.

„Teď se ještě doočkováváme proti choleře. Ale většina z nás má již hodně očkování za sebou, protože to není naše první cesta," říká další z členů expedice Marcel Miščík.

Na samotnou expedici se její členové připravovali několik měsíců. Na Labi okolo Děčína najezdili přibližně 500 kilometrů, tedy třetinu toho, co je čeká v Brazílii.

„Není úplně ideální trénovat na Labi v prosinci, když jedeme na Amazonku na rovník, kde bude o třicet stupňů více než tady," říká se smíchem Miščík. Ten se svými kamarády strávil na Labi i vánoční svátky.

Při plánování cesty museli také pečlivě zvažovat, co vše si s sebou vzít. Vše totiž přepravují do Brazílie letecky, a tak svou roli hraje každý kilogram. Přednost přitom dostalo kromě samotné lodi především technické vybavení, které budou během cesty potřebovat.

Velké rozdíly teplot budou jedním z největších problémů, se kterým se bude muset expedice vyrovnat hned na svém začátku.

„V Praze na letišti se převlékneme do kraťasů a do trička a vyrazíme. Až přiletíme, tak čekáme rozšíření globálního oteplování a bude tu kolem dvaceti stupňů," dodává Věchet.

Během cesty party dobrodruhů z Děčínska bude Děčínský deník přinášet v závislosti na možnosti připojení k internetu uprostřed Jižní Ameriky informace o jejich putování, včetně fotografií. Po návratu pak plánují členové expedice uspořádání besed, například v děčínské knihovně. Vzniknout by mohl také krátký filmový seriál.