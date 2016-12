Památky v Ústeckém kraji lákají na výstavy, koncerty i soutěže

Ústecký kraj – Koncerty, výstavy nebo rozdávání betlémského světla přichystaly na advent a Vánoce památky v Ústeckém kraji. V Loretě Rumburk jsou k vidění dětské betlémy, děčínský zámek připravil pro děti vánoční hru, konat se budou i kostýmované prohlídky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kordovaník

Velká vánoční hra je akce, kterou děčínský zámek připravil pro děti do 15 let na období adventu. Děti získají knížku, do které na různých akcích získávají razítka. Podle jejich počtu pak získají odměny. Na 26. a 27. prosinec pak zámek připravil speciální prohlídky, během kterých se návštěvníci dozví, jak Vánoce trávila rodina knížete Jaroslava Thuna.

V loretánské kapli v Rumburku na Děčínsku připravili výstavu dětských betlémů.

„Rozmanité betlémy byly vyrobeny z keramiky, papírových krabic a borových šišek," řekla mluvčí Lorety Klára Mágrová.

Výstava potrvá až do začátku února. Kostel svatého Jakuba v Bedřichově Světci připravil na 16. prosinec už tradiční vánoční zpívání. Zazní na něm vánoční koledy, připravené je i ochutnávání cukroví.

Zámek v Červeném Hrádku na Chomutovsku přichystal na každou adventní neděli speciální prohlídky v doprovodu hraběnky a zámeckého komorníka.

Součástí akce je varhanní koncert, ochutnávka tradičního cukroví a svařeného vína v prostorách zámecké vinárny nebo prohlídka hraběnčiny komnaty. Na Štědrý den bude k vidění živý betlém. Prohlídku interiérů spojenou se speciálním vánočním programem připravil na 17. a 18. prosinec i zámek Ploskovice na Litoměřicku.

Zámek v Duchcově na Teplicku láká 17. prosince na adventní koncert ve Valdštejnském sále. V podání violisty Karla Untermüllera a klavíristy Borise Krajného zazní například Hebrejská suita pro violu a klavír Ernesta Blocha.

V přesunutém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se celý advent konají koncerty vážné hudby. Následující neděli 16. prosince zazní v této kulturní památce Rybova Česká mše vánoční, v níž se představí sólisté Národního Divadla v Praze.

Ve stejném svatostánku se koná 19. prosince koncert gospelových písní a Štědrý den bude patřit vánočním tradicím.

„Děti i dospělí si mohou vyzkoušet lití olova, rozkrajování jablíček, pouštění lodiček ze skořápek oříšků. Domů si lidé mohou odnést Betlémské světlo, které každoročně rozdávají členové Skautského oddílu Most," popsala Jana Hessová, mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ), který mostecký kostel spravuje.

Chybět nebude 24. prosince půlnoční mše a o dva dny později je na programu varhanní koncert.

Tvořivé dílny přichystal také zámek Benešov nad Ploučnicí na Děčínsku, a to na 16. prosince.

Zámek Valdštejnů v Litvínově na Mostecku zve na výstavu vánočních stromků, kde najdou lidé přehlídku zajímavých nápadů, jak symbol Vánoc ozdobit.