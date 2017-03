Památky se po zimě otevírají, někde bude vyšší vstupné

Ústecký kraj – Pokud se v nové turistické sezoně vydáte na výlet na památky, musíte počítat s tím, že na několika místech Ústeckého kraje zaplatíte vyšší vstupné. V průměru to bude zhruba o deset korun, a to především u objektů, které jsou ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ).

Zámek v Benešově nad Ploučnicí.Foto: Deník/ Luděk Stínil

„Důvodem mírného zdražení je vyrovnání cen u podobných objektů se srovnatelnou nabídkou v rámci celého NPÚ," říká ředitel památkářů Dušan Michelfeit s tím, že ze vstupného se hradí hlavně provoz v památkách, na velké opravy peníze nestačí. Ty shánějí kasteláni prostřednictvím různých dotací.



Většina zámků a hradů se otevře veřejnosti v sobotu 1. dubna. Třeba v Benešově nad Ploučnicí už ale turistická sezona začala v březnu. Na tomto zámku se soustředí letošní téma Národního památkového ústavu, kterým je Rok renesanční šlechty. Benešov nad Ploučnicí postaven ve stylu saské renesance má v plánu mimořádné kastelánské prohlídky trvající několik hodin, hry s přehlídkou renesanční módy a ochutnávkou specialit té doby, výstavy či otevření galerie.

„Do kalendáře Roku renesanční šlechty jsou zařazeny na 8. června speciální večerní prohlídky, zaměřené na život aristokratů, a na 24. června renesanční hry s šermem a přehlídkou tehdejší módy," láká kastelán zámku Zdeněk Henig.



Poprvé v historii bude na jaře zpřístupněna pro veřejnost rozhledna na novogotickém templu v parku u zámku v Krásném Dvoře na Lounsku. Na templu končí rozsáhlá rekonstrukce za zhruba 13 milionů korun, která byla z velké části hrazena z norských fondů. Pohled na krajinu umožní letos zámek Jezeří na Mostecku.



„Návštěvníci chtějí vidět velkolom, teď konečně se dostanou do zatím neupravených prostor, kde budou mít možnost okny pohlédnout do krajiny, seznámit se prostřednictvím fotografií i exponátů s minulostí regionu, kde řada obcí padla za oběť těžby, i budoucností, v níž by pod zámkem bylo obří jezero," řekla kastelánka Hana Krejčová.



Tuto sobotu a potom každý víkend a svátek je přístupný hrad Hazmburk na Litoměřicku a rotunda svatého Vojtěcha a Jiří na Řípu, kam budou směřovat davy návštěvníků tradiční pouti ve dnech 21. až 23. dubna.

V sobotu 1. dubna se otevřou brány duchcovského zámku na Teplicku. Návštěvníci mohou absolvovat prohlídku několika prohlídkových okruhů a těšit se na řadu akcí, které během jarních měsíců pro ně připravuje správa zámku Duchcov se svými partnery.



„Prohlídkový okruh Valdštejnská prohlídka představí sběratelské a mecenášské aktivity původních majitelů zámku z rodu Valdštejnů a umožní vám nahlédnout do reprezentativních prostor, které zdobí umělecká obrazová sbírka. Prohlídkový okruh Casanova na zámku poodhalí řadu zajímavostí o životě dobrodruha Giacoma Casanovy a jeho pobytu na duchcovském zámku," řekl kastelán státního zámku Duchcov Marian Hochel.

Slavnostní otevření zámku v Libochovicích se chystá na sobotu 1. dubna. Zámek bude během dubna otevřený vždy o víkendech a svátcích od 9 do 16 hodin. Kastelán zámku Ladislav Pešek však uvedl, že pokud přijde alespoň pětičlenná skupina se zájmem o prohlídku i v týdnu, průvodci ji zámkem rádi provedou.



„Na letošní rok je naplánována oprava střechy zámku. Kvůli tomu bude po dobu oprav usměrněn pohyb návštěvníků po nádvoří," řekl Pešek a dodal, že opravy střechy budou mít vliv i na termíny a četnost konání doprovodných akcí zámku, a doplnil: „Prosíme návštěvníky o shovívavost a doporučujeme sledovat naše webové stránky, kde budou data konání akcí vždy upřesněna."



První dubnový den se návštěvníkům otevře také oblíbený zámek v Ploskovicích. Novinkou bude nový nájemce kavárny, která návštěvníkům nabídne příjemný interiér a bohatší sortiment. První velkou akcí, která se v ploskovickém zámku uskuteční, bude velikonoční prodejní výstava litoměřického Klubu šikovných rukou. Kastelánka zámku Jana Zimandlová doplnila, že na červen se připravují i tradiční keramické trhy.



„Bude také pokračovat výstava Alamode aneb Jak udělat dojem, která představí módu z přelomu 17. a 18. století v podobě barokních kostýmů a masek," řekla Zimandlová a dodala, že na zámku si na své přijdou i děti, které se mohou těšit na výstavu plnou plyšových medvídků a jiných historických hraček Medvědi na zámku.



Některé památky v Ústeckém kraji zažijí vůbec svou první turistickou sezonu. Je tomu tak třeba v Konojedech na Litoměřicku, kde soukromý vlastník zachránil kostel Nanebevzetí Panny Marie.



Naopak děčínský zámek je jako jedna z mála památek otevřená návštěvníkům v průběhu celého roku. Zámek nespadá pod památkáře, ale patří městu. V zimních měsících má ale otvírací dobu oproti sezoně omezenou. Na začátku dubna se ale po zimním spánku návštěvníkům opět otevřou oblíbené jižní zahrady.



„Při otevření zahrad nebude chybět doprovodný program, občerstvení nebo prohlídky Čajového pavilonu," říká Lenka Loskotová z marketingu děčínského zámku.



Právě Čajový pavilon by mohl být letošním tahákem zámku. Ten v něm návštěvníkům ukáže unikátní barokní fresku, kterou se již částečně podařilo odkrýt a zrestaurovat.



Památky v Ústeckém kraji ve správě NPÚ navštívilo loni celkem 245 000 lidí, další tisíce přišly na městské či soukromé památkově chráněné objekty. Návštěvnost tak meziročně vzrostla o patnáct procent, na čemž mají zásluhu především kasteláni, kteří se turisty snaží na hrady a zámky nalákat na různé doprovodné akce.



„Skokanem roku byl loni kostel Nanebevzetí Panny Marie, kterému stoupla návštěvnost o 6000 osob," poznamenal Michelfeit.

Právě přesunutý kostel bude jedním z center kulturního dění v sezoně. Letos uplyne 500 let od položení základního kamene stavby a NPÚ společně s městem k této příležitosti připravuje velkou historicky laděnou slavnost na 24. června.



Její součástí bude inaugurace poštovní známky s vyobrazením památky.