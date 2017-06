Padesát lidí bez práce: Pekárna Limma končí

Česká Kamenice – Nepříjemné překvapení čekalo tento týden na zákazníky oblíbené pekárny Limma. Českokamenická pekárna totiž zavřela. Více než padesát lidí, převážně žen, se tak náhle ocitlo bez práce.

Pekárna Limma končí.Foto: Zdroj: www.pekarstvilima.cz

To, že pekárna končí, se lidé dozvěděli z cedulí na dveřích obchůdků. Jde o desítky prodejen na Děčínsku, Šluknovsku a Českolipsku. Na zákazníky čekala pouze informace, že je z technických důvodů zavřeno.



„Chodila jsem sem ráda, je to divné. Pekáren je ale ve městě dost," říká například Hanka z Děčína.



Vážnost situace potvrdil Děčínskému deníku ředitel Limmy Daniel Hamák. „Pekárna jako taková opravdu skončila. Problémy, ve kterých jsme, zavinil bývalý statutární ředitel a je na něj kvůli tomu podáno trestní oznámení," říká Daniel Hamák.



Okolnostmi kolem pekárny se už zabývá policie, což potvrdila mluvčí Veronika Hyšplerová. „Aby nedošlo k poškození ani jedné ze stran, nebudeme sdělovat bližší informace," uvedla mluvčí.

Podle Hamáka měl bývalý ředitel převést na Limmu dluhy jiné své firmy těsně před tím, než ji předal současným majitelům. „Hledali jsme nového investora, ale jednalo se o větší částku, než jsme čekali. Bavíme se o částkách v řádech desítek milionů korun," doplnil Daniel Hamák. Předchozími řediteli byli Luboš Ohrlich a Miroslav Švehla.

Jen v působnosti děčínského úřadu práce přišlo v Limmě o práci třicet lidí. Patnáct z nich si ale už našlo jinou práci. Propuštěným přijeli pomoci pracovníci úřadu přímo do končící pekárny.

„O hromadném propouštění víme. Kolegyně již v této firmě byly a propouštěným zaměstnancům nabídly pomoc. Přivezly s sebou potřebné formuláře nebo letáky nabízející možnost zapojení do nejrůznějších projektů," říká ředitelka děčínského pracoviště úřadu práce Alena Křtěnová, která si podobně velké propouštění v posledních letech nepamatuje.



Firmy mají totiž většinou opačné problémy. Nedaří se jim sehnat dostatek kvalitních zaměstnanců. Mnohdy jsou na vině i nízké platy, které nabízejí. Lidem se pak vyplatí zůstat doma, případně dojíždějí za prací do Německa. Tam si mohou i za nekvalifikovanou práci vydělat mnohonásobně více než v České republice.

DVACET LET A DLUHY

Pekárna Limma fungovala v České Kamenici více než dvacet let. Na nové majitele ale padal jeden problém za druhým, o některých ani neměli tušení. Vše došlo dokonce tak daleko, že firma dluží svým zaměstnancům výplaty.



„Někteří zaměstnanci se na nás obrátili s tím, že jim zaměstnavatel dluží peníze. Těmto zaměstnancům jsme nabídli pomoc," říká Alena Křtěnová.

Úřad práce totiž může za určitých podmínek zaměstnancům vyplatit 60 procent mzdy dlužené zaměstnavatelem. Tyto peníze následně po zaměstnavateli vymáhá.

Pro dlužícího zaměstnavatele to znamená značnou komplikaci. Pokud spadne do insolvence, nemůže volně nakládat se svým majetkem. Mohlo by se totiž stát, že rozprodá například technologie nebo i budovy a na dluhy následně pak již peníze nebudou.

PROPOUŠTĚNÍ JAKO LÉK

K hromadnému propouštění přistupovaly firmy především v období krize. Například v roce 2013 tak přišlo o práci více než 1 600 zaměstnanců v roudnické továrně vyrábějící autopotahy.



V současné době ale v továrním areálu opět výroba funguje. Má ale problémy se získáním zaměstnanců, jedním z důvodů jsou nízké platy. Podle informací Deníku totiž firma nabízí nástupní plat pouze dvanáct tisíc korun s tím, že po skončení zkušební doby vzroste o tři tisíce.



Postupně snižují počty zaměstnanců také doly v pánevní oblasti v Ústeckém kraji. To je ale dáno především postupným útlumem těžby, který trvá již téměř tři desetiletí.



Nezaměstnanost na Děčínsku v posledních měsících klesá. Zaměstnavatelé hledají především zedníky a stavaře (truhlářství a podlahářství, přípravné a dokončovací stavební práce), pracovníky ve velkoobchodu a maloobchodu, výrobce textilních výrobků a oděvů, pracovníky v gastronomii, opraváře a údržbáře aut, kosmetičky či kadeřnice.