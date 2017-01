Otřesný případ: U popelnice v Děčíně někdo svázal kočku

Děčín – Další otřesný případ týrání zvířat řeší pracovníci děčínského městského útulku. Ve středu odpoledne totiž někdo na Kamenické ulici v Děčíně svázal u popelnice kočku. Pracovníky útulku na místo zavolali lidé, kteří si kočky všimli.

Svázaná Johanka je nyní v pořádku v děčínském útulku.Foto: Archiv útulek Děčín

Kočka měla páskou stažené přední packy a nemohla se sama osvobodit. Byla také v šoku z bolesti a ve velkém stresu – pracovníci útulku ji proto nejprve převezli k sobě, kde jí pomocí zahradnických nůžek pásku konečně přestřihli a obnovili tak krevní oběh v packách.

„Já to opravdu nechápu. Když se chce někdo zbavit zvířete, může to přece udělat jinou cestou. Kočička byla zřejmě z bytu, byla udržovaná, nebyl by problém ji udat," říká vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelková.

V útulku se kočka, která dostala jméno Johanka, zklidnila. Prošla také veterinární kontrolou, užila si masáž tlapek. Je sice trochu hubená, ale na životě ohrožená není.

„Už se nám hlásí první zájemci o Johanku, často samozřejmě ze soucitu. Chceme, aby si ji vzal někdo, kdo má zkušenosti a myslí to vážně. Je to moc hezká kočka," dodává Jahelková.

Útulek také prosí všechny, kteří mohou k otřesnému případu poskytnout nějaké informace, aby se ozvali na email útulku, nebo napsali soukromou zprávu na sociální síť facebook, kde má útulek také své stránky.

Johančin případ vzbudil právě na facebooku velkou pozornost. Pod fotkou svázané Johanky jsou stovky komentářů – lidé nechápou, jak mohl někdo něco takového udělat.

„Svázat ruky, nohy řetězy a ještě přivázat k popelnici a ještě i tu popelnici bych pořádně ukotvila k zemi, to bych udělala dotyčnému," napsala například Zdenka Baranová. Lidé v komentářích často nechápou, jak mohl někdo něco takového udělat.

Není to jediný případ týrání zvířat na Děčínsku z poslední doby. Před několika dny dorazil do útulku pes z Dolní Poustevny. Byl nalezen promrzlý a slepý. Dostal jméno Kubíček. Absolvoval veterinární vyšetření a také stříhání.

„Vypreparovat to jeho tělíčko byla pěkná dvouhodinová fuška, protože měl srst připečenou těsně k tělu. Hřbet a boky šly udělat mašinkou, ale preparace nohou byla skoro hodinářská práce. Obzvláště proto, že se o ně bál.. Nekousal, ale stále s nimi cukal, protože neviděl, co mu s nimi děláme," napsala pracovníci útulku na své facebookové stránky.