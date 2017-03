Otevře se letos restaurace na Pastýřské? Hledá se nájemce

Děčín – Výběrové řízení na nájemce restaurace na Pastýřské stěně vyhlásila děčínská zoo. Nájemce by měl zajistit provoz restaurace včetně vyhlídkové věže a infocentra s občerstvením.

Restaurace na Pastýřské stěně.Foto: Archiv

Jak a zda vůbec bude restaurace na Pastýřské stěně, přezdívaná Nebíčko, fungovat, ale zatím není jasné. „To záleží na předloženém konceptu. Pronajímá se celý objekt tak, jak je," říká ředitelka zoo Kateřina Majerová.



Kromě toho zoo přihlédne také ke zkušenostem případného nájemce s provozem restaurace.



Součástí zámečku je kromě restaurace také občerstvení s informačním centrem a vyhlídková věž. Zoo Nebíčko sice pronajímá včetně vybavení, do kuchyně ale nájemce musí investovat sám. Vybavení tady totiž chybí a prostory jsou ve špatném stavu.

„Předpokládám, že kdo se v gastronomii pohybuje, tak si s tím poradí," dodává Majerová s tím, že smlouva bude na dobu neurčitou.



Loni byla právě kvůli nutným investicím restaurace uzavřena. Vyhlídková věž a občerstvení ale fungovalo. Věž zoo provozovala sama, občerstvení pronajala podnikateli Petru Lollokovi. Ten tehdy slíbil, že bude prodávat polévku, pizzu, zapékané bagety, sekanou či klobásy.

Jednoduché občerstvení pro turisty loňskou sezonu tak fungovalo. Provozování občerstvení ale získal Lollok do nájmu během loňské letní sezony od června do poloviny září s tím, že jej nemá smysl provozovat mimo turistickou sezonu. Podnikatel by měl zájem pokračovat.



O tom, že se koná nové výběrové řízení, se Petr Lollok dozvěděl od redakce.



„Ještě mi to nenabídli, takže o tom nevím. Já bych o provoz zájem měl, ale záleží, jak se domluvíme s paní ředitelkou a podle toho uvidím, jestli má význam se do toho pouštět, nebo ne," uvedl Lollok.



Kdo nakonec Nebíčko v Děčíně bude provozovat, by mělo být jasné již koncem března.

