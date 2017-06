Opravený rumburský stadion otevřou již za dva týdny

Rumburk – Po dvouleté rekonstrukci vyběhnou v polovině června na rumburský letní stadion opět závodníci. Fotbalisté si ale budou muset počkat až do září.

Atletika. Ilustrační snímek. Foto: DENÍK

„Ještě je potřeba doladit některé nedodělky, ale jinak je rekonstrukce hotová," říká místostarosta Rumburka Alois Kittl s tím, že termín slavnostního otevření by to ohrozit nemělo. To je naplánováno na 12. června.



Během dvouletých oprav nechalo město vyměnit atletickou dráhu. Tu bylo možné díky splnění požadavků na pořádání mezinárodních závodů o něco rozšířit. Nové jsou také atletické sektory včetně ochranných sítí pro vrhy nebo hody nebo doskočišť.



Nový je také trávník fotbalového hřiště. Fotbalisté na něj asi budou moci vyběhnout až v září. Dříve by jej mohli značně poškodit.



„Počítali jsme, že začneme pracovat už v březnu, ale kvůli silnější zimě jsme museli začátek letošních prací odložit," přibližuje největší komplikaci rekonstrukce letního stadionu Kittl.

Oproti původním plánům vyšla oprava rumburského letního stadionu město o necelé tři miliony dráž. Částečně za vícepráce, částečně za vybavení stadionu. Dohromady tak oprava vyšla na necelých 28 milionů korun.

Město opravy ale neplatilo celé ze svého rozpočtu. Podařilo se mu totiž loni získat jedenáctimilionovou dotaci od ministerstva školství.



Původně sice žádalo o patnáct milionů, ale i přes nižší přiznanou podporu se rozhodlo do rekonstrukce stadionu pustit. Za dlouhé desítky let od jeho vzniku do něj totiž žádná větší investice nemířila a byl tak značně zanedbaný.

Rumburk žádal o milionovou podporu i Ústecký kraj, tam ale úspěšný nebyl. Musel tak škrtat v plánovaném vybavení. Zrušil třeba zakázku na startovací pistoli za 600 tisíc korun.

Po rekonstrukci stadionu toužili především atleti, kteří jej mohli využívat pouze tehdy, pokud nemrzlo nebo nebyl sníh.

„Nyní můžeme pořádat nanejvýš mistrovství republiky v přespolním běhu. Zrekonstruovaný stadion by nám dal možnost pořádat i jiné vrcholné atletické akce," řekl Deníku při představení plánů na opravu stadionu šéf rumburských atletů Jan Rein.