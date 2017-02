Odbory stávku autobusů v Ústeckém kraji zatím neodvolaly

Ústecký kraj - Vláda během dalšího jednání tento týden přislíbila krajům miliardy na opravu silnic. Ty by díky tomu mohly z ušetřených peněz na opravy přispět na zvýšení mezd řidičům autobusů. Navýšení mezd totiž nařídila vláda.

Linková doprava Ústeckého kraje.Foto: Deník/ A. Vanžura

MILIARDY KRAJŮM

Informaci na tiskové konferenci potvrdil premiér Bohuslav Sobotka. Kraje dostanou celkem 10,4 miliardy na opravy silnic II. a III. tříd od Ministerstva pro místní rozvoj a 2,5 miliardy korun z fondu Ministerstva dopravy.



„My vnímáme, že pokud dá vláda krajům peníze na investice, ušetří jim peníze, které pak mohou dát na platy řidičů,“ řekl premiér Sobotka.



Odbory řidičů ale mezitím ohlásily na 8. března celodenní stávku – a zatím ji nechtějí odvolat.



„Je potřeba něco udělat s metodikou. My nechceme zaručit nejnižší mzdu, požadujeme 98 korun na hodinu. Dokud se tak nestane, stávka bude,“ řekl Jiří Kuchynka, odborový předák BusLine, který zajišťuje dopravu v Ústeckém kraji s tím, že z původně slibovaných takřka osmi tisíc korun našli na výplatních páskách jen tisícovku.

KONTROLA PENĚZ

Radní Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM) bude koncem týdne s dopravci znovu jednat o dodatcích smluv, na jejichž základě Ústecký kraj přidá firmám na platy řidičů. Na základě zákona o veřejných zakázkách jsou podle kraje jedinou možností, jak může přidat na platy, právě dodatky.



Ústecký kraj zaslal dopravcům návrhy dodatků smluv, podle nichž by mohl přidat nejvýše 5,7 milionu korun na každou smlouvu. Samospráva má se čtyřmi dopravci uzavřeno 15 smluv, dohromady by tak přidal zhruba 85 milionů korun.



Kraj má uzavřeny smlouvy s dopravci na deset let.



Před několika lety už lidé v Ústeckém kraji zažili, co je to stávka autobusů. Tehdy stávkoval Dopravní podnik Ústeckého kraje, který měl s hejtmanstvím spory.