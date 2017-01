Obyvatelé Jílového mohou rozhodnout o podobě parků, město chce grant

Jílové – Obyvatelé Jílového mohou rozhodnout o podobě jílovských parků. Vyzvala je k tomu tamní radnice.

Peníze na vybudování parku chce město získat pomocí grantu, o který bude v letošním roce žádat. Grant je z výzvy Parky 2016, kterou vyhlásila nadace Proměny Karla Komárka.

„Šance získat grant je sice malá, přesto se o to pokusíme," říká starosta města Miroslav Kalvas.

TŘÍ LOKALITY

Pracovní skupinou byly již vytipovány tři lokality ve městě, kde by mohly parky vzniknout.

První lokalitou je bývalý hřbitov v Modré – tady by mohli lidé relaxovat a odpočívat, chodit by do něj mohly také děti z nedaleké mateřské školky.

Druhým vytipovaným místem je Mírové náměstí, část, která ještě neprošla revitalizací. Tento park by měl nabídnout nejen relaxaci, ale mělo by tu být také několik prvků na sportovní aktivity. Park by pak měl plynule dotvořit podobu centra města.

Třetí lokalitou je pak prostor v městské části Kamená, a to mezi ulicemi Nová a Dlouhá.

„Tento prostor je pro nás prioritou," říká Miroslav Kalvas s tím, že pokud by město grant nezískalo, právě tedy vznikne park, který město zaplatí ze svého. I tady by měly být prvky na sportovní aktivity. Realizace však bude probíhat postupně v etapách dle finančních možností města.

LIDÉ, POMOZTE

„Protože se jedná o zásadní zásah do podoby města, chtěli bychom požádat vás, občany města, abyste se i vy podíleli svými návrhy a nápady na podobě městských parků., uvedlo Jílové na svých webových stránkách.

První fáze už proběhla, děti z druhého stupně místní základní školy se totiž mohly zapojit do architektonické soutěže a navrhnout, jak by parky měly vypadat. Jejich návrhy si můžete od pondělí prohlédnout na jílovském zámku v hale v přízemí. K vidění tu budou až do 10. února. Lidé si tu mohou návrhy nejen prohlédnout, ale také hlasovat o tom, který se jim líbí nejvíce.

A to není všechno: Hlasovací lístek navíc obsahuje prostor, kam mohou lidé napsat své vyjádření, čili co je na návrhu, pro který hlasují, nejvíce zaujalo či co by případně změnili.

Nejlepší projekty školních tříd budou ohodnoceny zajímavou cenou – jednodenním zážitkovým zájezdem.

Po vyhodnocení těchto návrhů – a také dotazníků – uspořádá radnice veřejné setkání, na kterém chce o výsledku s obyvateli města diskutovat. Následně budou návrhy zpracovány a bude podána žádost o grant. Již letos by měla vzniknout studie a projektová dokumentace, výstavba by pak měla začít během příštího roku.

Také v Děčíně se řeší parky, naposledy to byl park ve Wolkerově ulici, který ale nepatří Děčínu. Park, jemuž nadšenci dali pracovní název Park Markétka, byl založen v roce 1915. Město Děčín ho celá léta udržovalo, nakonec ale dospělo k závěru, že se nebude starat o cizí majetek. Park začal pustnout, nadšenci ho proto začali postupně upravovat, například do něj nainstalovali loni v létě lavičky. Město Děčín následně oznámilo, že park odkoupí.