Obří vratka. Děčín má vrátit kvůli chybám 36 milionů. Kdo nese odpovědnost?

Děčín – Po sedmi letech dopadly na Děčín chyby napáchané při opravě zámku z ROP. Regionální rada nyní chce vrátit kvůli pochybením 36 milionů korun. Zda a jak se Děčín bude bránit, bude jasné v průběhu února.

Peníze.Foto: DENÍK/ilustrační foto

K problémům mělo dojít v roce 2009 při rekonstrukci zámku, respektive při výběrovém řízení na stavební firmu. Externí administrátor firma ROPRO totiž v průběhu hodnocení vyřadila tři uchazeče z celkových 35. Jednoho z uchazečů vyřadila kvůli tomu, že doložil některé smlouvy v neověřené kopii. Následně na takovou smlouvu zřejmě pohlížela, jako by ji vůbec nedodal. A právě to je podle Evropské komise i Úřadu regionální rady porušením zákona.

Na postup si přitom nestěžoval žádný z vyřazených uchazečů, Úřad regionální rady také nenašel v průběhu výběrového řízení žádné problémy. Svůj názor změnil až právě po auditu Evropské komise.

Děčínu tak vyměřil obří vratku. Podle rozhodnutí má Děčín vrátit 36 milionů, tedy čtvrtinu hodnoty celé zakázky. Proti tomu sice radnice podala námitky, to jí ale nepomohlo a v lednu dostala výzvu k zaplacení peněz.

Pro Děčín se jedná o poměrně velkou částku. Na 36 milionů korun vyjde například provoz všech školek a školních jídelen ve městě, městského divadla a právě zámku.

„Okamžitě po obdržení výzvy jsme zadali zpracování právního rozboru našim právníkům. Pokud skutečně došlo k porušení zákona, je nutné zjistit viníka a hnát ho k odpovědnosti," řekla Marie Blažková.

Městu se nabízí dvě možnosti, jak dále postupovat. Tou první je dále se proti odvodu nebránit a celou částku zaplatit. Tím by ale Děčín de facto přiznal, že zákon skutečně porušil. Neplatil by sice žádné případné penále, ale přišel by o možnost domáhat se zrušení platebního výměru.

Druhou možností je podání odvolání, případně následně správní žaloby a nezaplacení požadovaných 36 milionů.

To sice dává městu částečnou naději na snížení, případně úplné zrušení platebního výměru, navíc může výsledky z tohoto řízení využít i ve sporu o náhradu škody. V případě neúspěchu by musela radnice ale počítat s penále, které by dlužnou částku velmi rychle zvýšilo o miliony korun, odvolání totiž nemá odkladný účinek. Takový postup by s sebou nesl také povinnost zaplatit soudní poplatky, navíc by do skončení řízení nebylo možné vymáhat škodu. Její konečná výše by totiž nebyla známa.

Před osmi lety, kdy současný problém vznikl, byl v čele města Vladislav Raška.

„Nechci předjímat, zda ta korekce bude opravdu v této výši. Pokud by město mělo do budoucna platit jakoukoliv částku, tak určitě cítím zodpovědnost minimálně v rovině politické. Byl jsem primátorem a tvářit se, že s tím nemám nic společného, by bylo zavádějící a lživé," říká Vladislav Raška.

O vratce budou pravděpodobně diskutovat zastupitelé na svém únorovém zasedání.

„My jsme nepochybili, my jsme neporušili zákon. Já budu prosazovat, abychom neplatili ani korunu," dodává Raška.