OBRAZEM: Ewa Farna zazpívala lidem v Děčíně k snídani

Děčín – Ewa Farna ve středu brzy ráno zpívala fanouškům v Děčíně. Populární zpěvačka byla hostem živého vysílání Snídaně s Novou, které se konalo od 6 hodin na Smetanově nábřeží pod děčínským zámkem.

Součástí koncertu byla i soutěž o zájezd za 40 tisíc korun – už před šestou hodinou tak stála u vstupu dlouhá fronta. Nakonec dorazilo několik stovek lidí, na něž krom zpěvu čekaly i další soutěže a také nanuky, házené moderátory do davu zdarma přímo z pódia. Zájem o ně byl i přesto, že bylo u vody chladno a navíc foukal vítr.



Na koncert a natáčení se přišla podívat pestrá směsice lidí: školáci se tu stavili ještě předtím, než šli do školy, nechyběli ani důchodci. Ewa Farna, která v Děčíně představila nový song Bumerang, nedávno například rozezpívala do posledního místa zaplněné letní kino v Bílině při májovém jarmarku.

