Obchvat by Krásné Lípě ulevil. Ta pro něj nyní shání podporu

Krásná Lípa – Zbavit se tisíců aut projíždějících městem chce Krásná Lípa. Do svého územního plánu zanesla obchvat města, radnice nyní oslovuje krajské zastupitele.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Silnice od Děčína na Rumburk se v Krásné Lípě klikatí přímo přes náměstí. Denně po ní projedou tisíce aut. A to včetně těžkých kamionů.

„Přes náměstí jezdí auta nejen na Rumburk, ale i na Mikulášovice. Většina aut, která přes náměstí projede, jsou tranzit," říká starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Ten si uvědomuje, že je to běh na dlouhé roky. Například Vilsnická spojka, jejíž stavba začala loni na podzim, měla územní povolení od roku 1989.



Obchvat by měl vzniknout na silnici druhé třídy, kterou spravuje kraj. Vedení Krásné Lípy proto oslovilo krajské zastupitele ze Šluknovska. To má totiž v současném volebním období historicky největší zastoupení. Jeho zájmy hájí hned šest zastupitelů.



„Budu podporovat vše, co bude ve prospěch našeho regionu, tedy i snahy Krásné Lípy. Očekávám ale, že mne s tímto záměrem Krásná Lípa blíže seznámí," říká náměstek hejtmana Petr Šmíd, který bydlí v nedalekém Varnsdorfu.



Dalším krajským zastupitelem je varnsdorfský místostarosta Josef Hambálek. „Každý obchvat, který pomůže městu, je plus. Je jedno, jestli je to Krásná Lípa, nebo Varnsdorf. U mne jako u patriota má tento projekt zelenou," říká Josef Hambálek.

Podle jeho slov je okres Děčín v této oblasti nejvíce zanedbaným okresem v kraji. „Máme tady nejméně obchvatů měst. Je potřeba postupovat od Děčína směrem k menším městům," dodává Hambálek.

Kudy má véstPlánovaný obchvat by měl podle územního plánu začínat na Pražské ulici, kde by odbočoval při cestě od Děčína vpravo. Obloukem ve směru na Studánku by objel Krásnou Lípu a na silnici na Rumburk by se opět napojil až za městem. V budoucnu by měl navázat na západní obchvat nedalekého Rumburka.