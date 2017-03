O rozsahu stávky řidičů bude jasno v pondělí

Benešov nad Ploučnicí – Již za několik dní odstartuje na benešovském zámku nová turistická sezona. A i letos je na co se těšit. „Letos to je skutečně velmi náročné, zámek je totiž poloprázdný. Využili jsme zimního období a mnoho věcí jsme poslali do restaurátorských dílen," říká kastelán benešovských zámků Zdeněk Henig.