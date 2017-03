O pozemky zadarmo je v Krásné Lípě zájem

Krásná Lípa – Nečekaný zájem je v Krásné Lípě o stavební pozemky, které město nabízí zadarmo. Díky tomu se podařilo krásnolipské radnici zalidnit některé lokality, které dříve zely prázdnotou. Pozemky jsou ale rozprostřené po celém městě, včetně odlehlých osad.

Jeden z pozemků na prodej. Jejich seznam najdete na městských stránkách Krásné Lípy.Foto: Zdroj: www.krasnalipa.cz

„Největší zájem byl o pozemky přímo ve městě. Například lokalitu u výjezdu na Rumburk jsme obsadili během půl druhého roku. Hotových, před dokončením nebo v poslední fázi shánění potřebných dokumentů je v současné době čtrnáct nových domů," říká starosta Krásné Lípy Jan Kolář.



Město má na svém webu katalog, ve kterém nabízí vhodné pozemky k výstavbě rodinných domů. Nemusí tak složitě hledat v územním plánu stavební parcely. Postupně chce město nabídku rozšířit a pokračovat v ní.



Zájemci o stavební pozemky si je nejprve koupí a po splnění všech podmínek pak mohou kupní cenu formou dotace získat zpět.

Podle Koláře jsou mezi zájemci o pozemky nejen místní, kteří si pořizují nové bydlení, ale daří se lákat obyvatele i z jiných obcí.



„Důležité to pro nás je ze dvou důvodů. Jednak takové lidi do města zpravidla nepřilákáme krátkodobě. Druhým pozitivem je, že se jedná o lidi ekonomicky velmi aktivní, což je pro město velký přínos," vysvětluje smysl nabídky pozemků Jan Kolář.



Dříve měla Krásná Lípa se stavebními pozemky poměrně velké problémy. K dispozici totiž měla jen několik málo stavebních parcel a případné zájemce to příliš nelákalo. Zásadní změna přišla až s novým územním plánem, který vyčlenil pro stavbu rodinných domů výrazně více pozemků, než tomu bylo v minulosti.