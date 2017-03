Nový simulátor pomůže snížit nehodovost i bojovat s únavou

Děčín – Nejen pro výuku, ale především pro výzkum, bude sloužit nový auto simulátor v Děčíně. Umožní nasimulovat reálné situace v reálném prostředí. Bude tak možné například zjistit, jak řidiče unavuje jízda určitým úsekem.

SIMULÁTOR, který vyroste v Děčíně, dokáže navodit reálné situace, se kterými se řidiči běžně setkávají na svých cestách. Pomůže tím zvýšit bezpečnost na silnicích. Foto: archiv ČVUT

Nový simulátor vzniká na děčínském pracovišti dopravní fakulty Českého vysokého učení technického ve spolupráci se Západosaskou vysokou školou ve Zwickau a děčínskou Okresní hospodářskou komorou.



„Simulátor výrazně zlevňuje výzkum. Bude do něj možné nahrát poměrně dlouhé úseky ulic nebo silnic. Pomocí simulátoru pak můžeme zjišťovat, co je potřeba udělat například pro snížení nehodovosti v daném úseku," vysvětluje vedoucí pracoviště a zástupce proděkana pro vnější vztahy a strategii Ondřej Smíšek.

SIMULÁTOR POMŮŽE ZMĚNIT OKOLÍ SILNIC

Simulátor bude umět ale mnohem více. Díky nasimulování reálného úseku bude možné zjistit, kam je nejvhodnější umístit dopravní značky. Při pokusech totiž budou mít řidiči na hlavě speciální zařízení, které bude sledovat jejich pohled. Díky tomu bude možné určit místa, kde řidiči značky nejlépe vidí.



Nový simulátor by měl být také vybaven EKG. „To umožní sledovat, jak která činnost při řízení řidiče zatěžuje. A to nejen při samotném sledování provozu, ale také při obsluze ovladačů uvnitř auta," říká Ondřej Smíšek.



Simulátor umožní sledovat také mikrospánek řidiče, který je velmi často příčinou těch nejvážnějších bouraček. Pokusy na simulátoru by měly napovědět, jak změnit okolí silnic nebo i samotná auta, aby se jim řidiči vyhnuli.

VE VÝZKUMU I V PRAXI

Interaktivní simulátory, jako je ten nově budovaný v Děčíně, ale nenacházejí uplatnění jen při výzkumu dopravy. Velmi často je využívají i samotné automobilky. Ty na podobných simulátorech dělají vývoj nových aut, případně zdokonalují již vyráběné typy.



Děčínský simulátor bude patřit mezi tak zvané lehké simulátory. Na rozdíl od plnohodnotných, kde základ simulátoru tvoří celé auto, je technickým základem lehkého simulátoru kokpit auta či jeho nezbytné části. Samotný simulační systém je v obou případech spojen s kokpitem obousměrně.

MÁ VŠE POD DOHLEDEM

Směrem k simulačnímu systému jsou odesílány všechny informace o aktuálních stavech ovládacích prvků, jako jsou například volant či pedály, zařazeném rychlostním stupni, polohách páček, vypínačů nebo třeba digitálních ovladačů, zpět jsou odesílány informace pro ukazatele a kontrolky sdělovacích systémů vozu a dalších interaktivních částí.



Hlavní výhodou takového simulátoru je bezesporu jeho variabilita. Umožňuje totiž přestavbu podle potřeb aktuálního výzkumu.

