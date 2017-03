Noční akce: Potřebujete povolení ve vyhlášce

Ústecký kraj – Silvestrovské oslavy nebo městské slavnosti se obvykle protáhnou hluboko do noci. Od letoška ale musí být všechny takové akce vyjmenované v obecních vyhláškách. Dříve přitom stačilo povolení rady nebo zastupitelstva města či obce.

Výjimku z nočního klidu potřebuje například ohňostroj při slavnostech v Děčíně.Foto: Deník/Karel Pech

Jako jedni z prvních vyhlášku na Děčínsku přijali minulý týden ve Varnsdorfu, kde vyhláškou již dříve omezili i používání pyrotechniky.



„Mezi výjimky jsme do vyhlášky zařadili pravidelně pořádané akce. Není to ale operativní, kvůli každé změně se musí scházet zastupitelstvo," říká varnsdorfský starosta Stanislav Horáček.



Noční dobu tak vyhláška zkracuje například na Silvestra, čarodějnice nebo o víkendech, kdy se konají ve městě slavnosti.

Podobné termíny pro zkrácení nočního klidu zvolili také v Hrobcích na Litoměřicku, také tam dostaly výjimku silvestrovské oslavy. Kvůli dalším plánovaným obecním akcím tu pak dobu nočního klidu zkrátili na dobu od 1 do 6 hodin. To platilo i o minulém víkendu, kdy se v obci konal masopust.



Další termíny, kdy obec dobu nočního klidu zkrátila, se vztahují na dubnové pálení čarodějnic a také na červnové klání dobrovolných hasičů Podřipská liga. Noční klid začne platit o tři hodiny později i v době konání poutě svatého Petra a Pavla, která se v Hrobcích koná 24. června. A poslední akcí, na kterou ve vyhlášce zastupitelé pamatovali, je kulturně sportovní akce Rohatecká lávka ve spádovém Rohatci.

Podobnou vyhlášku, která řeší veřejný pořádek, mají i Litoměřice. Se zákonem bylo třeba sladit tradiční a návštěvníky oblíbené akce jako je vinobraní či pivní slavnosti, kterým nová vyhláška uděluje z nočního klidu výjimku.

A stejně k tomu přikročili v Roudnici nad Labem. Tradiční akce na území města tak díky zrušení nebo zkrácení v ohrožení nejsou. Při pálení čarodějnic bude noční klid ve městě pod Řípem platit až od druhé hodiny ranní. A posunuté hodiny nočního klidu budou platit také při konání několika akcí v areálu roudnického zámku, kdy se bude konat Roudnický košt nebo vinobraní.



V Teplicích platí tzv. „noční" vyhláška už od roku 2015 a nebyla od té doby nikterak upravena, a podle vedení města ani nemusí. Noční klid je ve městě obecně stanoven v čase od 22 večer do 6 hodin ráno. Ve všední dny i o víkendu.

Výjimky jsou v létě a na Silvestra. Na poslední den v roce má město Teplice upraven čas nočního klidu na čas od 2 do 6 hodin ráno.

Co se týče letního času, tak zde je začátek nočního klidu posunutý o hodinu. Tedy přes léto platí od 23 do 6 hodin. Pouze ale v pátek a sobotu.



„Což se hodí třeba při oslavách lázeňské sezony v květnu, kdy sobotní ohňostroj je tradičně ve 22.22 hodin. Abychom nemuseli měnit po léta zaběhnutý čas, posunuli jsme vyhláškou noční klid," říká Jaroslav Kubera, primátor Teplic. Posunutý noční klid platí v létě v tyto víkendové dny také pro restaurace a další venkovní akce.



Některá města ale ještě novou vyhlášku, která by umožnila prodloužení pořádání akcí ve vybrané dny po 22. hodině, zatím ještě nemají. To je případ i Děčína.



„Na přípravě vyhlášky intenzivně pracujeme. Podrobnosti ale zatím sdělovat nebudeme," uvedla mluvčí magistrátu Markéta Lakomá.



Většina obcí ale považuje takovou vyhlášku za naprosto zbytečnou. „Považuji to za zásah do samosprávy obcí. Těch výjimek není ve vyhlášce více, než jsme v minulosti udělovali," tvrdí starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček.



Jedním z důvodů, proč loni ke změně přestupkového zákona došlo, je podle ministerstva vnitra zneužívání výjimek ze strany měst. Lidem navíc podle předkladatelů dnes již platné novely chyběla předvídatelnost. Tedy dlouhodobě předem nevěděli, kdy se v noci nevyspí. I to má novela napravit.